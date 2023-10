C’est la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Difficile de surfer sur Instagram, Facebook ou TikTok sans tomber sur des photos de classe version high school des années 1990. Depuis début octobre, de nombreux internautes partagent en effet des photos de classe rétro, du style yearbook, ces annuaires photo à l’américaine dans lequel figure le portrait de chaque élève.

Ces clichés très réalistes, générés grâce à l’intelligence artificielle générative, sont proposés par l’application Epik, développée par Snow Corporation, une entreprise sud-coréenne. Capable de créer de fausses images de vous grâce à quelques selfies, l’application cartonne en France et aux Etats-Unis, où elle s’est rapidement classée en tête des téléchargements sur iOS et Android.

View this post on Instagram A post shared by Laura Felpin (@laura_felpin)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Plusieurs types de contenus peuvent être générés par Epik, mais la plus populaire est le « AI Yearbook ». Pour avoir votre propre album photo vintage, il suffit d’envoyer huit à douze selfies de vous pour entraîner l’intelligence artificielle, qui générera ensuite 60 photos retouchées, à l’esthétique tout droit sortie des séries américaines style Beverly Hills ou Buffy contre les Vampires. Si l’appli Epik est gratuite, attendez-vous cependant à débourser entre 5,99 et 9,99 dollars pour l’option « AI Yearbook ».

De nombreuses personnalités s’y sont déjà essayées, comme la streameuse Pokimane ou encore l’actrice et humoriste Laura Felpin. « J’ai succombé à la trend Yearbook : je vous ai mis les instants de ma vie à l’époque où je passais les castings pour Buffy ou encore quand je voulais intégrer les cobra kaï… », explique le YouTubeur Gastronogeek, qui lui aussi s’est laissé tenter par cette appli.

Un risque pour les données personnelles

Comme c’était le cas avec l’application de filtres controversée FaceApp, Epik présente de sérieux problèmes pour la sécurité des données personnelles des utilisateurs. Pour générer des images, l’outil utilise la technologie de reconnaissance faciale et récolte ainsi des données biométriques et de nombreuses autres informations. Quant à la politique de confidentialité de l’appli, elle fournit très peu de garanties.

L’application est aussi critiquée du côté des artistes, dans un contexte où une grève historique à Hollywood vient de s’achever pour dénoncer l’utilisation de l’intelligence artificielle au cinéma. Dans un post sur la plateforme X, la scénariste Franchesca Ramsey a exhorté les gens à cesser de l’utiliser, car les selfies peuvent être utilisés pour former des programmes d’IA à l’avenir. « Les gens qui paient pour former l’IA avec leurs photos, c’est… mal. Il y a de sérieux problèmes juridiques et éthiques. L’IA plagie les artistes et met activement les gens au chômage. Les gens font circuler de fausses images pour tromper les gens et la technologie s’améliore grâce à votre mode des photos de lycée », explique-t-elle notamment.