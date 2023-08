Chaque semaine, une nouvelle tendance TikTok. Ces derniers jours, c’est un long métrage intitulé Zepotha qui a secoué le réseau social prisé par les plus jeunes. Il s’agirait d’un film d’horreur réalisé en 1987 qui se rangerait dans la catégorie de « l’indie horror », c’est-à-dire hors des clous de l’industrie hollywoodienne.

Pourtant, ce film est totalement inconnu des fans de cinéma de genre (il en faut). Pour cause : selon les TikTokeurs, il aurait à l’époque été passé sous silence par les critiques. Et les festivals et salles de cinéma l’auraient également boudé. « Seules 3.500 cassettes VHS auraient été produites », justifie le compte MondayHatesyout00. Une œuvre impossible à trouver… jusqu’à son arrivée sur les plateformes de streaming en 2019.

Le pitch ? Dans un petit village américain nommé Zepotha, dans l’Illinois, plusieurs personnages - la plupart des adolescents - vivent une petite vie pas si tranquille. Parmi eux, Alaine, 18 ans, qui aurait des rêves prémonitoires et serait à l’origine d’un meurtre impliquant sa mère. Sa route croise celle d’autres protagonistes : Cole, Dannie ou encore Maxine. Des descriptifs de chaque personnage sont même fournis. Maxine, par exemple, serait une fille populaire de grande taille, aux cheveux roux et aux yeux marron. Les premières notes de la bande originale du film, elles, sont facilement reconnaissables sur TikTok, où l’univers du film attire de nombreux nouveaux aficionados à travers de multiples formats : des cosplays, des dessins de personnages ou encore des looks inspirés du film.

« Le film préféré de ma mère dans les années 1980 »

Mais le plus mystérieux dans tout ce scénario, c’est que Zepotha n’a jamais existé. Ce « film » sort tout droit de l’imaginaire d’une seule et même TikTokeuse, Emily Jeffri alias « jeffri », une artiste indépendante, selon sa biographie. Le 10 août, cette dernière a publié une première vidéo avec, en fond sonore, une de ses nouvelles productions, Do you remember me. « Dès que je l’écoute, j’ai l’impression d’être une antihéroïne mystérieuse dans un film sombre fantaisiste des années 1980 », écrit-elle.

Deux jours plus tard, l’idée émerge et la vidéo - vue 6 millions de fois depuis - propose un projet collectif : « Si on créait un faux film d’horreur, nommé Zepotha, que l’on commençait à commenter du style : "Oh mon Dieu tu ressembles exactement à la fille dans le film !" ? ». Le but ? Imaginer des personnages aux contours solides et convaincre le plus grand nombre que le long métrage existe réellement.

Ni une, ni deux, la magie opère sur TikTok. « La scène de la forêt me hante toujours », raconte ainsi une internaute. « C’était le film préféré de ma mère dans les années 1980 », commente un autre mytho. D’aucuns racontent même que le film serait tiré d’un livre. « Ils ont délaissé beaucoup de détails dans la scène du train », regrette un facétieux.

Une future réalisation ?

Pour que la supercherie soit la plus crédible possible, une bande-annonce du film a vu le jour sur le réseau social, toujours en utilisant la bande originale créée par Emily Jeffri. Mais en regardant bien, les images reprennent celles d’un autre film d’horreur sorti en 2014, It follows, du réalisateur David Robert Mitchell. Les extraits utilisés pour représenter l’héroïne Alaine, sont en fait des apparitions du personnage de Dawn Summers (interprétée par Michelle Trachtenberg) dans la célèbre série des années 1990, Buffy contre les vampires.

Outre la personnalisation des acteurs, il semble surtout que Zepotha soit un coup de génie marketing d’Emily Jeffri pour promouvoir sa musique - et en particulier son nouvel album, dans lequel figure le fameux titre Do you remember me. Sur les plateformes de streaming, l’album « Soundtrack For an 80’s Horror Movie » n’est disponible pour le moment qu’en prévente et sa sortie est prévue pour le 25 août.

Mais qui sait… le film pourrait sans doute voir le jour prochainement. Devant l’engouement, Emily Jeffri a annoncé l’organisation d’une compétition de court métrage pour concrétiser Zepotha. « Tous les participants sont chargés de créer leur adaptation du film de 1987 », demande le règlement du concours. En plus de devenir le réalisateur d’un film déjà célèbre, le vainqueur se verra récompensé d’une jolie somme de 500 livres sterling (584 euros environ).