L’été n’est même pas terminé et il ne fait aucun doute : il s’agit certainement du mème qui marquera la saison estivale. Sur TikTok, la tendance « Attenzione Pickpocket » voyage à travers l’Europe. Initialement, la vidéo a été tournée dans les rues de Venise. Une femme filme des passantes qui ne seraient pas là uniquement pour visiter la place Saint-Marc, mais bien pour dérober les touristes parfois peu prudents. Alors pour les alerter et déranger les pickpockets, la femme filme les scènes et crie : « Attenzione Pickpocket ». Dans la plupart des vidéos, les prétendus voleurs pris la main dans le sac s’enfuient en courant… en délaissant parfois leurs butins.

Sur TikTok, le compte en question s’appelle « Cittadininondistratti3 » [comprenez en Italien « Citoyens non distraits »]. Parmi ce groupe d’une cinquantaine de citoyens modèles, c’est Monica Poli, une Italienne de 57 ans, qu’on entend sur la plupart des vidéos. Dans un entretien accordé au New York Times, cette dernière avoue désormais être reconnue dans la rue, même par certains pickpockets.

La voix de Monica partout

Mais cette soudaine célébrité est étrange pour l’Italienne qui cumule désormais près de 600.000 abonnés sur ses différents comptes. Avant d’être sur TikTok, le groupe de justiciers agissait davantage dans l’ombre en envoyant uniquement des alertes dans leur boucle WhatsApp et en les publiant sur un groupe Facebook. Désormais, Monica Poli est surprise d’entendre sa voix partout. « Je suis contente car le message est arrivé où nous voulions. Nous voulons que les touristes, les gens qui viennent à Venise et à Milan, soient attentifs », confie-t-elle encore au New York Times.

Le compte souhaite donc avant tout faire de la prévention, sans imaginer une quelconque récupération. Dans une vidéo publiée le 9 juillet dernier, Monica Poli a même alerté : « Je trouve ça inapproprié d’utiliser mes audios pour des raisons politiques […]. Je crie pour alerter les citoyens et les touristes que des personnes faisant partie d’organisations criminelles circulent. Merci ».

Une tendance à l’international

À travers le monde, le phénomène d’alerte prend donc de l’ampleur. Sur TikTok, des comptes similaires coexistent à travers de nombreuses grandes villes. À Londres, par exemple, le compte « Londoncaught » - aimé par 65.000 personnes - va même plus loin et met en scène toutes sortes de voleurs à la fois dans les supermarchés et dans la rue.

Au-delà du concept, le son est également devenu viral. Sur TikTok, d’autres vidéos le parodient, l’adaptant sur des vidéos de chats en train de voler de la nourriture ou pendant un match de football lorsqu’un joueur s’empare du ballon. Lors du célèbre festival Tomorrowland, en Belgique, la voix de Monica Poli alertant des pickpockets a même été remixée devant des milliers de personnes sur la scène de DJ Alok.

La présomption d’innocence en question

Mais si la popularité du compte n’est plus à prouver du côté des utilisateurs, TikTok n’est pas réellement du même avis et a supprimé à plusieurs reprises le compte… ce qui explique pourquoi aujourd’hui le chiffre 3 suit le nom du compte « Cittadininondistratti ».

Et pour les autorités, le problème va bien plus loin. « Il est interdit de publier ces enregistrements sur Internet, surtout si les personnes sont mineures », tranche un policier vénitien Diego Brentani, auprès de la Deutsche Welle. Ici, le policier fait surtout référence à la présomption d’innocence. S’il n’y a pas de preuves ou qu’ils n’ont pas été pris sur le vif, alors ces prétendus voleurs ne peuvent pas être affichés comme sur les réseaux. Pour autant, auprès du média allemand, les membres de ce collectif s’étonnent de cette réaction alors qu’ils coopèrent au quotidien avec des policiers.