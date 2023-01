« Tu as fait quoi Manu ? » Le compte TikTok d’Emmanuel Macron, qui compte près de quatre millions d’abonnés, a été suspendu du réseau social pendant plus de trois heures ce vendredi soir. Sur la page du chef de l’État, toutes ses vidéos ont ainsi disparu. « Compte banni – Le compte emmanuelmacron n’est plus disponible », pouvait-on lire en essayant d’accéder au profil du président de la République.

Cette « censure » a fait réagir de nombreux internautes qui n’ont pas hésité à publier des messages et vidéos à ce sujet. « Tu as fait quoi Manu pour que TikTok te ban ? » ou encore « Wesh on en parle que le président s’est fait bannir ? », se sont interrogés certains utilisateurs.





Mdrr Emmanuel Macron ban de Tiktok pic.twitter.com/kMu83CrDmZ — Grome Brou (@BrouGrome) January 27, 2023



« Aucune explication » de TikTok

Contacté ce vendredi soir par Le Parisien, TikTok confirme que « le compte d’Emmanuel Macron a été inaccessible » sans pouvoir donner d’explication. Le compte du président de la République a finalement été rétabli vers 22h45.

Les règles de TikTok stipulent que « les comptes qui enfreignent régulièrement les consignes communautaires seront bannis ». Il n’est donc pas rare que le réseau social suspende temporairement certains comptes lorsque des contenus « non autorisés » sont publiés. Ce qui n’est pourtant pas le cas du président de la République, qui se sert exclusivement de son compte pour poster des contenus relayant sa communication politique.