Krispy Kreme, enseigne américaine spécialisée dans les donuts, a annoncé son intention de poser ses valises en France d’ici la fin d’année. Un débarquement prévu qui confirme une tendance apparue depuis 2016 : la restauration mono-produit. Sucré ou salé, au cours de vos flâneries en ville, vous avez forcément dû croiser une de ces enseignes. Bar à salade, boulangerie faisant uniquement de la brioche ou des éclairs, bar à cordon-bleu, restaurant ne proposant que des pâtes… Pour chaque aliment ou presque, vous êtes certain de trouver une enseigne de ce type - surtout si vous habitez Paris.

À chaque fois le même concept. Prenez un produit de base, soit tendance - arrêtez de surcoter la truffe s’il vous plaît - soit madeleine de Proust. Déclinez-le à l’infini ou presque et offrez au client la possibilité de le customiser. Ce dernier point est très important : c’est au consommateur que doit revenir le choix final de la garniture et des toppings - ces petits suppléments qu’on peut rajouter au produit de base.

Ceci afin de répondre à deux indispensables de l’époque : l’instagramabilisation et la premiumisation. Cette dernière consiste à rendre « plus noble » un produit de base en donnant le choix au consommateur de faire son « propre » repas : c’est lui qui a le dernier mot sur les suppléments et les produits de finition. Qui n’a jamais acheté 16 euros un poke bowl alors qu’il ne mettrait jamais ce prix-là dans une simple salade de riz à emporter ? « La personnalisation du produit est décisive de nos jours », plaide Clémentine Hugol-Gential, professeure et spécialiste des enjeux contemporains de l’alimentation à l’université de Bourgogne.

« Une bonne formule pour se lancer », pas pour durer

Principe des vases communicants oblige, cette personnalisation aide également au deuxième point, l’instagramabilisation : le client partage plus facilement sur les réseaux son repas s’il a l’impression d’avoir participé à la conception. La publicité insta par le consommateur, c’est bien sympa, par les influenceurs, c’est beaucoup mieux. En scrollant TIkTok, Instagram ou Youtube, vous avez forcément entendu un influenceur foodies faussement questionner : « Vous connaissez ce restaurant au concept-incroyablement-innovant-et-fun ? En-tout-cas-moi-j’ai-testé-et-je-suis-fan,-c’est-hyper-original ».

Pascal Madry, directeur de l’Institut pour la ville et le commerce, explique : « Les formules mono produits permettent de se démarquer rapidement de la concurrence, très abondante. » Autre avantage pour notre expert, ce positionnement minimaliste permet « d’optimiser l’utilisation des cuisines et de pouvoir tenir plus facilement les délais des commandes à distance. Bref, c’est une bonne formule pour se lancer et générer rapidement des volumes. »

Jusqu’à l’indigestion et l’essoufflement

Mais c’est bien connu, dans la vie, le plus dur n’est pas d’atteindre le sommet mais d’y rester. Si vous avez constaté que de nombreux restaurants de ce type ouvraient, vous avez aussi dû remarquer des fermetures tout aussi nombreuses et rapides que les lancements. Même votre ancien bar à lentilles préféré a mis la clé sous la porte, et en vérité, cela ne vous fait pas grand-chose… car passé les premiers mois de découverte, vous vous étiez vite lassé et aviez fini par délaisser cet endroit.

C’est justement tout le problème. La force du concept demeure sa plus grande limite, voire son plafond de verre indépassable : à force de manger le même produit, on a vite fait de tourner en rond. Bernard Boutboul, président de Gira, cabinet spécialisé dans la restauration, ne pense pas autre chose : « Le mono-produit n’a aucun intérêt, et ne permet donc pas de fidéliser la clientèle, ce qui est indispensable pour durer sur le long terme. » Et à trop miser sur la hype, on finit par se brûler les ailes, poursuit Clémentine Hugol-Gential : « À tout baser sur le même produit, dès que celui-ci n’est plus tendance, le marché s’effondre. » Après tout, l’adage est bien connu : il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Une offre variée l’emportera toujours sur une offre

Et même si le produit persiste dans les mœurs et les cœurs - cordon-bleu, pâtes et autres classiques indéboulonnables de nos papilles, la problématique reste la même. « Tout restaurant est condamné à renouveler sa carte s’il veut maintenir, voire développer, sa clientèle », achève Pascal Madry. Bernard Boutboul prend l’exemple d’un restaurant de flan. Aussi bons soient-ils, pourquoi aller là plutôt que dans une boulangerie plus variée dévorer un flan ou autre chose ?

Image d'illustration de l'enseigne KFC. - Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Cet été, la chaîne de poulets frits KFC, s’est offert une publicité majeure pour son offre… végane, loin de la basse-cour dont elle se revendique. Un choix nécessaire, selon Bernard Boutboul : « C’est le seul moyen pour durer : élargir son offre sans se renier. »

Brioche de luxe ou coquillettes too much, rien n’y change

Avec un plafond de verre aussi prévisible et une durée de vie estimée à deux petites années, pourquoi tant de concepts mono-produit ouvrent encore ? Simple déni et surconfiance, à en croire le président de Gira. « Les restaurateurs qui se lancent pensent que les autres ont échoué parce que leur produit n’était pas assez bon, et que leur offre, plus qualitative, suffira à faire la différence ». Mais une fois encore, le problème n’est pas la qualité, mais l’absence de variété.

Les Louiselles de Philippe Urraca pour Brioche Dorée - S.LEBLANC / 20MINUTES

Prenons Guy Savoy. Difficile de l’accuser d’être un peintre en cuisine - son restaurant a été triplement étoilé pendant vingt ans et garde encore deux étoiles. En 2015, le chef lance Goût de brioche, une enseigne monomaniaque sur cette unique pâtisserie. « C’était très bon, mais au bout d’un an, c’était fermé », souligne Bernard Boutboul.

Et parfois le concept est condamné dès son ouverture. En début d’année, un nouveau bar éphémère à coquillettes, vendues entre 11 et 15 balles le bol tout de même, avait suscité les railleries plus que les files d’attente. La gentrification parisienne a ses limites, le concept de mono-produit également.