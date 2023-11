Votre cuisine est aussi étriquée qu’une boîte de sardines ? Et la vaisselle sale s’empile désespérément dans votre évier pendant que vous bingez sur Netflix ? Pas de panique, Bob va s’occuper de la plonge ! Peu encombrant, dévoué, toujours à l’écoute (beau en plus), il a tout du compagnon idéal. Ce n’est cependant pas sur Tinder que vous le rencontrerez, mais chez Daan Tech, une entreprise vendéenne qui, avec Bob, a créé le lave-vaisselle idéal pour les petits espaces. Les étudiants, célibataires, jeunes couples et même les camping caristes l’adorent. 20 Minutes a voulu savoir si le buzz était justifié.

Bob de Daan Tech peut contenir la vaisselle quotidienne de trois personnes. - Daan Tech

Crush assuré dès le déballage

Il y a longtemps que nous souhaitions tester Bob, le lave-vaisselle à peine plus gros qu’un four à micro-ondes, dont certains de nos potes confinés dans un studio ou une chambre d’étudiant nous vantaient les mérites. C’est fait ! La rédaction de 20 Minutes a pu installer et utiliser l’appareil et se faire une idée de ce qui suscitait pareil engouement.

Livré dans son carton pesant à peine plus de 10 kg, Bob se révèle. Belle gueule avec sa façade colorée, robe blanche, des accessoires plein la cuve (panier, supports assiettes et verres, porte couverts, cassette de nettoyage), c’est déjà le crush. Posé sur un meuble de cuisine, le lave-vaisselle (49 x 49 x 34 cm) trouve ses marques en dix minutes. Les tutos vidéo à enchaîner sur le site de Daan Tech pour ne pas se tromper et ne rien oublier sont un exemple d’efficacité.

Avis aux non-bricoleurs : le plus « compliqué » reste de visser le collier d’étanchéité sur le flexible d’évacuation des eaux de lavage. Flexible qui peut être raccordé sur une classique évacuation (généralement sous un évier), ou se poser directement au-dessus de l’évier. Et si pas d’évier, un gros bidon fait l’affaire !

Une réserve d’eau intégrée

Reste à brancher Bob, à insérer dans sa trappe la cassette de nettoyage (pour 30 cycles) et à paramétrer quelques réglages sur son écran de contrôle. Parmi eux, celui de la sonnerie qui nous alertera en fin d’un cycle de vaisselle. Et combe du luxe, celui de l’éclairage de la cuve que l’on peut choisir vert, bleu, rouge…

Ah si, oubli : il s’agit quand même de brancher Bob sur une arrivée d’eau. Trois options sont proposées : une classique arrivée d’eau sur laquelle on se raccorde avec le tuyau d’évacuation de 1,5 mètre fourni ; le robinet de la cuisine sur lequel on peut se greffer à l’aide d’un adaptateur (vendu 19 euros en option)… ou une carafe d’eau ! Fournie dans certaines versions de Bob ou vendue séparément (24 euros, ça fait cher la carafe en plastique !), on peut lui substituer n’importe quel broc pour… remplir le réservoir du lave-vaisselle.

Et c’est extrêmement malin ! En intégrant sa propre réserve d’eau, Bob peut être placé vraiment n’importe où, et pas forcément dans une cuisine (à condition qu’on lui fournisse un bidon pour collecter ses eaux sales).

Séchage naturel

Testé durant une semaine, Bob est la simplicité même. Nous avons ainsi procédé à plusieurs lavages en modulant le temps de programme (de 15 minutes pour de simples verres et quelques assiettes après un apéro entre amis, à 180 minutes pour de la vaisselle dont les résidus alimentaires avaient séché durant plusieurs jours).

Constat : la vaisselle est bien faite, pour peu qu’on choisisse le programme adapté. Petite taille du lave-vaisselle oblige, on recommande simplement de laver à part les grands plats (où au moins de les faire tremper préalablement pour éviter un lavage long). C’est une question de bon sens.

Idéal pour les jeunes couples, les étudiants ou les célibataires, Bob fait aussi son affaire des petis espaces. - Daan Tech

En fin de cycle, la porte de Bob s’entrouvre automatiquement, laissant s’évacuer la vapeur d’eau. Ne rien toucher. Ici, le séchage se veut naturel, en quelques minutes, sans consommation d’énergie superflue. La vaisselle encore chaude de son lavage sèche effectivement rapidement… même si certaines pièces peuvent nécessiter un coup de torchon.

Indice de réparabilité de 9,3/10

Bilan ? Positif à n’en point douter. Effectivement adapté aux petits espaces, d’une esthétique assez flatteuse avec façades colorées, Bob est la commodité même et n’usurpe pas sa bonne réputation. En phase avec les besoins d’une personne seule ou d’un couple, ce lave-vaisselle vaut aussi pour son aspect durable.

Sa fabrication assez plastique qui pouvait nous interpeller au déballage n’est pas un handicap. Sa qualité de fabrication est bel et bien là. Quand bien même, en étant éco-conçu (avec 65 % de matières recyclées), sans soudure, Bob peut se réparer simplement, avec un simple tournevis d’après Daan Tech. Le fabricant annonce ainsi une durée de vie d’au moins 15 ans pour Bob, avec un indice de réparabilité de 9,3/10. De leur côté, les cassettes de produits nettoyant sont recyclables et peuvent être réexpédiées chez Daan Tech une fois utilisées.

Et difficile, enfin, de se lasser de ce robuste gaillard à moins que la famille ne s’agrandisse : même si l’on change de déco intérieure, sa façade peut être remplacée avec un choix de quatorze coloris (moyennant 29 à 49 euros).

Vendu à partir de 349 euros, Bob vaut le prix d’un classique lave-vaisselle d’entrée de gamme. Mais la comparaison s’arrête là. Alors et vous, êtes-vous prêts à troquer Bob l’éponge contre Bob le lave-vaisselle ?