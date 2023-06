Chaud, chaud, chaud ! S’équiper d’un climatiseur en prévision des éventuelles fortes chaleurs et canicules de l’été ? Beaucoup y pensent. De plus en plus, les températures estivales atteignent des sommets. Difficile d’y résister lorsque l’on vit en appartement, que l’on a une chambre sous les toits, des enfants en bas âge ou que l’on souhaite veiller au confort d’un aîné. Avant que le thermomètre s’affole, 20 Minutes a pu tester le ChilFlex Pro d’Electrolux, un climatiseur adapté aux pièces jusqu’à 36 mètres carrés.

Mobile, mais assez lourd

Comme la plupart des appareils de sa catégorie, il a la taille d’un petit meuble. Mesurant 71 cm de hauteur par 48 cm de largeur et 38 cm de profondeur, le ChilFlex Pro d’Electrolux est massif. Pas disgracieux, mais difficile de dire qu’il participera à la déco de votre intérieur ! C’est un modèle mobile, monté sur roulettes. Une bonne chose, puisqu’il sera facile à déplacer de pièce en pièce. A une condition : ne pas avoir à lui faire gravir les étages d’une maison. Son poids (une trentaine de kilos), en limite les déplacements.





Le ChilFlex Pro d'Electrolux est monté sur roulettes et peut se déplacer simplement dans une pièce. - Electrolux

Qui dit « climatiseur mobile », dit aussi « gaine d’extraction ». Contrairement aux climatiseurs fixes (accrochés généralement en haut d’un mur) en prise avec l’extérieur pour l’évacuation de l’air chaud, les climatiseurs mobiles imposent l’emploi d’une large gaine de ventilation. C’est une contrainte. Car fixée à l’arrière de l’appareil, cette gaine devra être coincée contre le vantail d’une fenêtre laissée entrouverte. Et le climatiseur devra trouver sa place à proximité d’une ouverture vers l’extérieur.

Réversible et programmable

Réversible, le ChilFlex Pro propose plusieurs modes d’utilisation : « Cool » pour rafraîchir, « Fan » pour ventiler, « Dry » pour déshumidifier et « Heat » pour chauffer. L’appareil peut donc être utilisé toute l’année, jouant en hiver au chauffage d’appoint. Il dispose en outre de quatre vitesses à adapter selon ses besoins.

Le ChilFlex Pro se pilote à l’aide d’une télécommande. Il est possible d’accéder à toutes ses fonctions, mais aussi de programmer un départ ou un arrêt différé, ou encore une durée de fonctionnement. On regrette l’absence d’application qui aurait permis une programmation plus précise qu’avec le simple timer proposé.





La «Télécommande intelligente pour climatiseurs» connecte au smartphone la plupart des climatiseurs du marché. - Netatmo

Les Français de Netatmo l’ont bien compris et ont lancé il y a quelques jours leur « Télécommande intelligente pour climatiseurs ». Vendue 119 euros, sans fil, elle permet de prendre la main sur n’importe lequel de ces engins. Le produit est intéressant, qui autorise notamment le déclenchement à distance. On peut ainsi mettre en route son climatiseur 15 minutes avant d’arriver chez soi et ne pas le faire fonctionner inutilement si l’on décide de rentrer du travail plus tard qu’à l’heure préalablement programmée.

Une efficacité qui s’entend

Simple d’emploi, facile à vivre, mais surtout très efficace, le ChilFlex Pro que nous avons testé alors que les températures n’avaient pas encore atteint des sommets, nous a donné satisfaction. Par 25 °C, en plein après-midi, en banlieue parisienne, l’appareil a fait redescendre à 20 °C la température d’une pièce d’une quarantaine de mètres carrés en une vingtaine de minutes avec sa vitesse de ventilation réglée à mi-course.

Avec un niveau sonore de 64 dB (A), l’appareil n’est pas véritablement bruyant, mais affirme néanmoins sa présence. Ce niveau sonore correspond à celui de la plupart des climatiseurs mobiles du marché. Difficile cependant de regarder la télévision sans être incommodé par son fonctionnement si l’on ne dispose pas d’une barre de son permettant de couvrir en partie le bruit de la ventilation. Et difficile, aussi, d’en envisager l’utilisation dans une petite chambre. Ce niveau sonore sera néanmoins plus faible si l’on opte pour un rafraîchissement progressif de la pièce, plutôt qu’un rapide.

Calfeutrement nécessaire

Se pose évidemment la question de l’environnement. L’appareil, qui bénéficie d’une étiquette énergétique « A » en réfrigération utilise du gaz R290, à l’impact bien moindre sur la planète que d’autres fluides réfrigérants. C’est un critère à privilégier. En fonctionnement, sa consommation électrique s’apparente à celle d’une machine à laver. Notre capteur Ecojoko est ainsi passé de 200 W de puissance consommée moyenne (ordinateur allumé et objets en veille) à plus de 1.400 W une fois le climatiseur allumé.





Comme tous les climatiseurs mobiles, le ChilFlex Pro d'Electrolux impose l'emploi d'une gaine d'évacuation pour l'air chaud. - Electrolux

De son côté enfin, la gaine de ventilation pose question. Incontournable, elle impose de calfeutrer la partie de la fenêtre laissée entrouverte (6 cm d’ouverture nécessaires). Il est possible de bricoler un bandeau, ou d’acheter un kit de calfeutrement en tissus ou télescopique vendu en option (à partir de 45 euros environ). Car il est impossible d’imaginer rafraîchir une pièce tout en laissant l’air chaud continuer d’y pénétrer…

Vendu 649 euros sur le site de son constructeur, le ChilFlex Pro fait le job, et plutôt bien. Avec toutes les limites que l’on peut – ou que l’on doit – s’imposer pour l’emploi de ce type d’appareil.

L’idée n’est pas ici d’ouvrir le débat « faut-il, ou non, utiliser un climatiseur ? ». On sait que ce type de produit n’est pas ce qui se fait de mieux pour la planète. On peut aussi ne pas avoir le choix. Si vous devez vous équiper, veillez cependant à utiliser votre climatiseur intelligemment, en ne le mettant en marche qu’en votre présence, lorsqu’il fait vraiment chaud (température extérieure à partir de 30 °C si possible), mais aussi en respectant un écart maximal de température de 8 °C entre l’intérieur et l’extérieur.