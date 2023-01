Atmosphère, atmosphère… Alors que l’hiver s’installe, que le prix du gaz et de l’électricité explose, nous avons tendance à nous enfermer dans nos logements… en oubliant souvent de les ventiler. Problème : de deux à huit fois plus pollué que l’air extérieur, l’air que nous respirons à la maison peut devenir nocif. Impossible, sans être outillé pour cela, d’en vérifier la qualité. Un comble alors que nous inspirons et expirons jusqu’à 15.000 litres quotidiennement ! Pour vous prémunir d’éventuels petits ou gros dégâts sur votre santé et celle de vos enfants, 20 Minutes a recensé les petits équipements qui vous permettront de vous protéger.

Décontaminer une pièce : Shield Compact, de JVD

A l’heure où les virus (bronchiolite, grippe, Covid-19…) font de la résistance, le fabricant français de produits d’hygiène JVD propose Shield Compact, son purificateur d’air personnel. Discret (160 x 145 x 125 mm pour 805 g), disponible en blanc, vert, bleu ou noir, le petit appareil a été dessiné par le designer belge Ramy Fischler. Vocation : être posé sur un bureau, ou une table, avec la possibilité d’être transporté, ce qui est pratique pour les personnes allergiques.





Le puirificateur d'air Shield Compact, de JVD. - JVD





Pensé pour le télétravail et les espaces qui ne sont pas facilement ventilables, mobile, le Shield Compact est particulièrement adapté aux petites pièces. Rappelant que les espaces clos sont de 2 à 8 fois plus pollués que l’air extérieur, son constructeur le recommande pour les surfaces de 20 m2 maximum. « On traite l’invisible, mais l’air circule en permanence. Il faut donc le traiter en permanence. Cinq à six minutes suffisent pour que le Shield Compact crée une bulle d’air sain autour de soi. L’air d’une pièce est pour sa part transformé en trente minutes, quinze minutes avec le mode Boost », explique à 20 Minutes Anne Launois, responsable activité grand public chez JVD.

Allergènes, particules fines, polluants chimiques, odeurs, virus, moisissures, bactéries… sont capturés et détruits à l’aide d’un filtre autodécontaminant, avant que l’air aspiré ne soit évacué, purifié, à 360°. 490 euros.

Notre avis : A positionner idéalement face à soi lorsque l’on travaille, ou accroché au mur avec un support (haute maximale : 1,70 m), développé et fabriqué en France, éco-conçu, ce petit purificateur d’air associe un filtre HEPA multicouches, un filtre à charbon actif et filtre photo catalytique avec UV-C. Un système d’ionisation est également embarqué. La grande spécificité de ce purificateur est que le filtre s’autodécontamine et n’a besoin d’être remplacé (58 euros) que toutes les 4.000 heures. Attention, s’il est discret par sa taille, son niveau sonore n’est pas totalement négligeable : nous l’avons mesuré à 45 db (A) environ, à 50 cm. L’équivalent de celui, d’un lave-vaisselle, par exemple.

Débusquer le CO2 : Détecteur de dioxyde de carbone, de Chacon

Le CO2 ? Le fameux gaz à effet de serre qui empoisonne notre planète en affaiblissant la couche d’ozone peut également se trouver dans nos intérieurs. Sans couleur ni odeur, il y est produit par la respiration et la combustion (comme avec un poêle à bois ou un chauffage au gaz) et peut se révéler dangereux.





Le détecteur de dioxyde de carbone, de Chacon. - Chacon





Fonctionnant sur secteur et batterie (autonomie jusqu’à 12 heures), ce détecteur à écran tactile en mesure en permanence le taux, de 400 à 5.000 ppm. Si celui-ci est trop élevé (à partir de 1.600 ppm), une alarme de 85 db (A) se déclenche, et indique qu’il est nécessaire de ventiler la pièce où l’appareil se trouve. 69 euros.

Notre avis : A partir d’un certain niveau de contraction dans l’air, le CO2 peut se révéler dangereux et avoir des effets négatifs sur notre capacité cognitive et nos performances psychomotrices (comme la prise de décision), provoquer des engourdissements, des nausées… Utile dans un bureau, une salle de classe, ou à la maison dans des pièces très occupées, ce détecteur qui n’est malheureusement pas connecté peut passer de pièce en pièce grâce à sa batterie. Il mesure également la température et le taux d’humidité.

Déloger le monoxyde de carbone : Détecteur de CO, de Netatmo

Vous êtes possesseur d’un appareil de chauffage ou de combustion au gaz, bois, charbon, fioul ou éthanol ? Sans que vous le sachiez, ni que vous vous en rendiez compte, ces équipements peuvent, en cas de mauvaise combustion, émettre un gaz inodore et incolore dangereux : le monoxyde de carbone (CO).





Le détecteur de monoxyde de carbone intelligent de Netatmo. - Netatmo





Connecté, le détecteur de monoxyde de carbone Netatmo vous notifie, mais déclenche surtout une alarme en temps réel s’il détecte au moins 50 ppm (ou « parties par million ») de CO durant 60 à 90 minutes (ou au moins 300 ppm durant plus de 3 minutes). 99 euros.

Notre avis : Inutile dans les logements collectifs qui ne disposent pas de leur propre chaudière, ce détecteur à l’autonomie jusqu’à 10 ans peut se révéler précieux dans un habitat particulier, surtout en cet hiver frisquet où l’on ne ventile guère nos intérieurs afin d’économiser sur la facture de chauffage ! 1.000 à 3.000 personnes seraient concernées en France chaque année par une émanation de monoxyde de carbone. Une centaine y succomberait.

Traquer la fumée : Homesmoke, d’Avidsen

Lesté de sa sirène, le nouveau détecteur de fumée Homesmoke, d’Avidsen est connecté. En cas de détection de fumée, une alerte immédiate sur smartphone permettra, par exemple, d’effectuer une levée de doute distante en cas d’absence si l’on dispose d’une caméra de surveillance intérieure, voire d’alerter les secours sans attendre.





Le détecteur de fumée connecté Homesmoke, d'Avidsen. - Avidsen





L’écosystème des produits du fabricant permet également d’automatiser le déclenchement du détecteur avec des ampoules connectées qui, le cas échéant, pourront s’allumer/clignoter pour alerter une personne malentendante, par exemple. 53 euros.

Notre avis : Les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les logements dont on est propriétaire depuis 2015. Plus cher qu’un modèle basique (on en trouve à 10 euros), ce modèle connecté a l’avantage, comme d’autres (avec des marques comme Netatmo, X-Sense…), de pouvoir s’inscrire dans l’écosystème d’un même constructeur et d’une même application autour de la maison connectée.