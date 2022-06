A quelques semaines des grandes migrations estivales, vouloir garder un œil à distance sur son logement semble plus que jamais légitime. En 2021, 190.300 cambriolages ont eu lieu en France (contre 189.800 en 2020), selon le Ministère de l’Intérieur. Et 29 % des cambriolages ont lieu durant les vacances. Si elle n’évitera pas forcément une effraction, une caméra connectée permettra peut-être d’en limiter les conséquences en vous alertant en temps réel de la présence d’un intrus. « 20 Minutes » en a testé quatre, vendues de 59 euros à 299 euros.

La low cost : Mi 360° 2K Pro de Xiaomi

Avec sa Mi 360° 2K Pro, Xiaomi propose une solution simple et économique.

La Mi 360° 2K Pro de Xiaomi est une caméra motorisée avec détection de personnes. - XIAOMI

A poser sur un meuble ou à fixer au mur, cette caméra 2K (2304 x 1296 pixels) dispose d’une motorisation qui permet de suivre automatiquement un intrus dans son intérieur à 360° horizontalement et à 108° verticalement. A chaque détection de mouvement, un enregistrement d’une minute est effectué sur sa carte microSD (jusqu’à 64 Go, non fournie), voire une séquence de 8 à 10 secondes dans le cloud. Elle dispose d’un micro et d’un haut-parleur, afin de pouvoir interagir avec un visiteur. 59 euros.

Notre avis : Fournie avec son câble USB (mais sans bloc de charge), cette caméra ne dispose pas de batterie. Gare aux coupures d’électricité les nuits d’orage cet été… Nécessitant la création d’un compte (pour recevoir des alertes en cas d’intrusion), la Mi 360° reste une basique. Cette version motorisée améliore un précédent modèle Full HD (que l’on trouve à 29 euros) pour lequel la motorisation ne pouvait être activée que manuellement. Un cache permet dorénavant d’occulter l’objectif la caméra propose la détection de personnes grâce à l’intelligence artificielle.

L’intelligente : Nest Cam Indoor de Google

Dernière itération de la caméra intérieure de Google, la Nest Cam Indoor est une caméra filaire à poser sur un meuble ou à fixer au mur grâce à son support orientable.

La Nest Cam Indoor de Google est simple, mais avec des fonctions logicielles avancées. - GOOGLE NEST

Simple à installer grâce à l’application Google Home, l’appareil filme en Full HD et prévient qu’il est à l’œuvre lorsque le petit voyant vert qui surplombe son objectif avec angle de vision à 133° est allumé. Rassurant. Disposant d’un micro et d’un haut-parleur, permettant de définir des zones particulières à surveiller, cette caméra est également capable d’identifier les visages des membres de la famille et, ainsi, de limiter les alertes. 99 euros.

Notre avis : La Nest Cam Indoor est une caméra d’entrée de gamme, mais aux fonctions logicielles développées, avec un système de reconnaissance faciale très abouti. Autre intérêt, une fonction « Chez moi/Absent » qui, en contrôlant la position GPS de votre smartphone, allume ou éteint la caméra selon que vous vous trouvez, ou non, à votre domicile. Si Google offre 30 minutes d’enregistrement vidéo gratuites dans le cloud, deux formules plus généreuses sont proposées par abonnement : 30 jours d’historique pour 5 euros/mois ; 60 jours et historique en continu 24h/24 de 10 jours pour 10 euros/mois.

L’autonome : BC1C 2K d’Ezviz

Dédiée à l’extérieur (norme IP66), la caméra Wifi BC1C 2K d’Ezviz possède plusieurs atouts.

Plutôt dédiée à l'extérieur, la BC1C 2K d?Ezviz filme en 2K. - EZVIZ

Fournie avec deux supports de fixation (l’un à visser, l’autre aimanté), elle filme en 2K de jour, comme de nuit (vision infrarouge), et stocke images et sons dans sa mémoire interne de 32 Go. Parmi les multiples possibilités de son application, celle consistant à déterminer des zones de détection. Cela permet de se concentrer sur telle ou telle partie de son extérieur (comme une allée, un escalier) et d’éviter aussi les alertes intempestives. Depuis son application, il est possible de déclencher un projecteur ou une alarme afin de faire fuir les rôdeurs. En cas de besoin, micro et haut-parleur font partie de sa panoplie. 149 euros.

Notre avis : Filmant avec un angle de vue jusqu’à 157° (grand angle), cette caméra se dispense de carte microSD, lui préférant une mémoire interne. Gare cependant : à moins de s’abonner au service CloudPlay d’Eviz (4,99 euros/mois), les vidéos disparaîtront avec la caméra si celle-ci est dérobée. Regret : sa batterie n’étant pas amovible (elle est annoncée avec une autonomie de 270 jours), il faut décrocher la caméra du mur sur lequel elle est fixée pour la recharger. On apprécie enfin la possibilité de vision nocturne en couleurs.

La nomade : Go 2 d’Arlo

Avec sa caméra Go 2, Arlo marque des points : l’appareil fonctionne non seulement en Wifi, mais aussi en 3G/4G avec une carte SIM (non fournie).

La caméra Go 2 d'Arlo se distingue par sa compatibilité 3G /4G. - ARLO

Cela permet de surveiller un lieu éloigné de sa box Internet et de son réseau domestique, ou tout simplement un lieu inhabité. Full HD, elle est équipée d’un projecteur que l’on peut choisir d’activer pour filmer la nuit en couleurs. Micro et haut-parleur l’accompagnent afin de pouvoir dialoguer avec un éventuel visiteur, comme un livreur. Intéressant enfin : intégrant une puce GPS, cette caméra peut-être localisée en cas de vol. 299 euros.

Notre avis : Rassurante avec sa puce 3G/4G qui permet de placer cette caméra partout (mais aussi de remédier à une éventuelle panne de courant), la Go 2 d’Arlo possède aussi l’avantage d’enregistrer sur carte microSD. Du coup, libre à chacun de souscrire ou non un abonnement à la plateforme Arlo Secure pour stocker ses images (2,99 euros/mois). Reste que cet abonnement donne aussi droit à des notifications intelligentes, comme pour signaler le passage d’animaux. On aurait aimé que cette belle caméra filme en 4K (comme la Arlo Ultra) afin de nous fournir des images encore plus nettes.