« T’as qu’à faire une chaussette ! » C’est cette réflexion, frappée du coin du bon sens et lancée lors d’une soirée d’anniversaire en 2020, qui a provoqué le déclic. Un peu plus de deux ans plus tard, la fameuse chaussette, en fait une housse de sac de frappe équipée de cibles lumineuses et remplie de capteurs électroniques souples, débarque au CES Las Vegas. Elle voyage dans les valises de Maryline et Olivier Huc, des Tarnais, en couple à la ville, associés dans le boulot.

Ils travaillent ensemble depuis vingt ans et ont créé déjà deux sociétés, l’une dans les services informatiques puis l’autre dans la dématérialisation de documents. La dernière en date a été vendue en 2020, date à laquelle ils ont décidé de fonder I-Percut et de se consacrer entièrement à l’I-Perskin, leur housse high-tech noire et orange, déjà brevetée en France et à l’international. Il faut dire que l’idée trottait déjà depuis plusieurs années dans la tête d’Olivier, pratiquant amateur de boxe française.

« Quand on attendait le coach avec mon fils Romain, on frappait dans les sacs. Je lui faisais la réflexion que c’était dommage qu’on n’ait rien pour mesurer notre force ou notre impact ». Les Huc ont imaginé des tas de solutions. Des gants connectés d’abord. Mais « trop compliqué de les équiper d’éléments électroniques », avance Maryline. Carrément un sac de frappe connecté alors ? Ecarté : « Ils pèsent 60 kg, c’était trop lourd à expédier », depuis Castres. D’où la « chaussette », pratique à enfiler et disponible en plusieurs tailles. Avec ses LED qui s’allument indiquant l’endroit où frapper, elle est incontestablement ludique et fait office de défouloir idéal. Elle est surtout reliée à une appli smartphone où le coach peut préenregistrer des enchaînements, plus ou moins rapides. Puis s’informer des données techniques du round d’entraînement : « force, vitesse, réactivité et volume de frappe ». « Comme ça, l’entraîneur peut se concentrer sur autre chose, la posture, l’angle de frappe », souligne Olivier en connaisseur.

Le marché des salles de sport pour commencer

« Ça ne remplacera jamais la présence d’un coach pour vérifier si le poing est bien tourné et la hanche bien engagée mais je trouve l’idée chouette », confie Victor-Emmanuel qui officie dans deux salles Boxing Center de Toulouse. Il a eu l’occasion de tester l’I-Perskin avec des pratiquants de niveaux différents et de livrer son propre programme à rentrer dans l’appli. « Il y a un côté ludique, surtout pour les débutants, et motivant. Les données sont très intéressantes à exploiter », dit le professeur. Se reconnaissant volontiers « old school », il aime l’idée de pouvoir vérifier sur l’appli que les séances sont bien suivies à l’approche des compètes. Il voudrait tester l’invention sur plusieurs mois pour réellement évaluer son apport technique mais selon lui « tous les testeurs ont eu une réaction positive ». Ils sont en revanche restés un peu flageolants à la découverte du prix : « 790 euros » pour l’instant, annonce Maryline, qui avec Olivier, a attendu longtemps, Covid-19 oblige, des composants électroniques chinois mais se fournit en Occitanie pour les capteurs souples, la confection et le tissu.

Maryline et Olivier Huc, les créateurs tarnais de I-Percut représentent l'Occitanie au CES de Las Vegas. - DR

Le couple, qui imagine aussi que la housse longitudinale est parfaite pour accueillir un sponsor, vise dans un premier temps le marché des salles de sport. Avant les vacances de Noël, il avait enregistré 112 commandes fermes et était en mesure d’expédier ses 500 premières housses. Olivier et Maryline, déjà lauréats du prix spécial de l’innovation au salon Inosport de Grenoble, où ils allaient juste pour se chauffer, presque en touristes, sont « ravis » d’aller se mesurer à la crème mondiale à Las Vegas.