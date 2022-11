Il vous laisse sans voix, sauf bien entendu pour l’interlocuteur avec qui vous parlez. La start-up toulousaine Skyted vient de mettre au point un masque qui n’a rien à voir, ou presque, avec le Covid-19. Il ne fait pas barrière au virus mais à la propre voix de celui qui le porte, créant une « bulle » intimiste.

A l’heure où la pandémie a fait fleurir les « conf call » et « visio » nomades, ceux qui voyagent dans les sas des TGV pour ne pas incommoder les passagers de la rame ou se faire enguirlander par le contrôleur, ou ceux qui se sont spécialisés dans les circonvolutions pour ne pas trahir de secret professionnel dans un taxi ou un restaurant comprendront vite l’utilité de cet accessoire. Sans compter ceux qui ont écouté, malgré eux, une conversation qui ne les regardaient pas dans un café, une rame de RER un hall d’aéroport.

Il « emprisonne la voix »

C’est d’ailleurs en discutant avec le responsable d’une compagnie aérienne rêvant d’une cabine où chacun pourrait enfin continuer ses apartés sans forcément créer le chaos que Stéphane Hersen, longtemps cadre à Singapour pour Airbus et désormais patron de Skyted, a eu l’idée de ce masque « qui emprisonne la voix » et fait barrage « à la fois au bruit qui sort » mais aussi « au bruit extérieur », du type marteau-piqueur et sirènes de police.









« Nous avons travaillé avec de très bons acousticiens du CNRS, utlisé des techniques aéronautiques et militaires de pointe », explique le néo-Toulousain. Sa petite équipe vient de peaufiner le design de ses prototypes et de les imprimer en 3D pour les présenter pour la première fois au public en janvier au fameux Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. La commercialisation via des précommandes en ligne et un financement participatif sur la plateforme Kickstarter démarrera en mars 2023 pour de premières livraisons prévues à la fin de l’année.

Un cocon acoustique pour les gamers et leurs proches

Skyted met au point plusieurs versions de son masque, connectable en Bluetooth à n’importe quel casque audio. Celle pour les particuliers – « business travellers » ou salariés timides d’un open space – devrait coûter environ 400 euros. Mais la start-up songe aussi à une autre niche, et des parents ou voisins de ces futurs clients du modèle le plus imposant poussent par anticipation un soupir de soulagement. Il s’agit des gamers qui, pris dans la fièvre de leurs joutes en ligne, s’imaginent seuls dans leur monde virtuel et dégomment bruyamment en faisant trembler murs et planchers. « 78 % des gamers ont un problème d’interface avec leur entourage », assure Stéphane Hersen. Le masque pourrait régler ce petit souci de cohabitation et, en plus, leur donner un méchant look futuriste pour leurs aventures dans le Métavers.