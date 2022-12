Il y en a eu 65 en 2019. La section cyber du parquet de Paris enquête désormais sur 600 cyberattaques à travers tout le territoire, d’après franceinfo. Elles ciblent les collectivités ;, les hôpitaux, les petites comme les grandes entreprises. Les dernières en date, la région Normandie ou l’hôpital de Versailles.

Les hackers les plus actifs en France sont les russophones du groupe Lockbit. Ils sont notamment derrière les attaques de l’hôpital de Corbeil-Essone en août 2022 ou le vol des données de Thalès en novembre. Selon franceinfo, les attaques par rançongiciel sont les plus nombreuses. On en comptait 19 en 2019. Il y en a eu 397 cette année.