Les cyberattaques se sont multipliées ces dernières semaines contre des établissements publics et collectivités territoriales françaises. Une nouvelle région a été victime vendredi. Le conseil régional de Normandie a confirmé soir avoir été « victime d’une cyberattaque » dans la nuit de jeudi à vendredi. « La Direction du Numérique de la collectivité travaille avec une société spécialisée en cyberattaque afin de caractériser et analyser le niveau de cette attaque ainsi que ses conséquences », indique l’institution dans un communiqué. Elle a également « pris contact avec les services de l’Etat, l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des services informatiques) et les services de police afin de déposer plainte », précise-t-elle.

« Les accès Internet sont pour le moment suspendus sur les sites administratifs régionaux de Caen et Rouen, dans les lycées, ainsi que dans certains des satellites de la collectivité », selon le communiqué. « Le site Internet de la Région a pu être restauré à une nouvelle adresse : https://laregionnormandie.fr afin de communiquer avec les Normands », ajoute l’institution.









Les cyberattaques se sont multipliées ces dernières semaines contre des établissements publics et collectivités territoriales françaises, la plus récente ayant visé le week-end dernier le centre hospitalier de Versailles, victime selon une source proche de l’enquête du rançongiciel Lockbit. En août, l’hôpital de Corbeil-Essonnes avait déjà essuyé une telle attaque, suivie d’une demande de rançon de dix millions de dollars. Fin novembre, c’était la région Guadeloupe qui avait porté plainte après une « cyberattaque de grande ampleur ». La ville de Caen fin septembre, le département de Seine-Maritime en octobre et celui de Seine-et-Marne en novembre figurent aussi parmi les victimes.