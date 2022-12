Il est simple, efficace et bien dans l’air du temps. Car il permet d’en gagner sur une activité qui en prend généralement : la lecture. « Dans nos vies de fous, le livre audio redonne enfin la possibilité de LIRE ! », lance Hélène Mérillon, à la tête de la plateforme Nextory France.

Préface : une vraie révolution en marche

Vous avez bien entendu ! Il souffle un vent nouveau dans le monde de la lecture. Le livre audio fait sa révolution. Jadis sur disque vinyle, puis sur K7 et CD, le livre lu à voix haute se diffuse aujourd’hui sur smartphone et tablette où il s'écoute le plus souvent au casque ou avec des écouteurs. De leur côté, les plus petit en disposent déjà à leur façon, avec des conteuses, comme Faba ou Merlin.

Chapitre I : 800.000 nouveaux lecteurs en 2021

Hier réservée à quelques plateformes, l’écoute des « audio books » numériques se démocratise aussi avec l’arrivée de nouveaux acteurs et des formules d’abonnement alléchantes. 20 Minutes a poussé les portes de ces nouvelles librairies numériques, de plus en plus nombreuses sur le marché.

« 6,6 millions de Français écoutent aujourd’hui des livres audio, un chiffre en hausse de 20 % par an », raconte Constance Parpoil, responsable éditoriale Europe chez Storytel. 800.000 nouveaux lecteurs se seraient ainsi convertis au livre audio en 2021 ! « La crise sanitaire a accéléré la tendance », confirme Hélène Mérillon. « On assiste à un rajeunissement du lectorat, avec des lecteurs de livres audio qui ont en moyenne entre 36 et 39 ans, contre plus de 46 ans pour les livres imprimés », ajoute Valérie Lévy-Soussan, PDG d’Audiolib.

Chapitre II : La lecture à l’acte

Cela vous tente ? Plusieurs formules sont proposées. Il y a d’abord la lecture à l’acte, comme avec Apple Books. Grâce à cette application, il est possible d’acheter un livre audio à l’unité, comme Cher connard, de Virginie Despentes à 20,99 euros… Audiolib, filiale d’Hachette Livre, a opté pour une offre similaire. Surrender, le livre de mémoires de Bono (le chanteur de U2) peut y être téléchargé à 32,45 euros. Le tarif pratiqué est légèrement supérieur à celui du livre papier. « On a des frais fixes que l’on amortira sur moins d’exemplaires », justifie Valérie Lévy-Soussan d’Audiolib. Le rapport de ventes entre un livre imprimé et un livre audio serait d’un à vingt…





L'écoute de livres audio se développe et séduit de plus en plus les jeunes - Nextory





Alternative, la lecture audio à l’acte, mais sur abonnement. C’est le credo d’Audible (filiale d’Amazon), le leader du secteur, qui, moyennant un abonnement de 9,95 euros par mois, permet de sélectionner l’ouvrage audio de son choix. Ce modèle est également celui de Kobo, avec une proposition (9,99 euros/mois) compatible avec ses liseuses, mais aussi les smartphones et tablettes. Sur le papier (si l’on peut dire !), le principe de telles offres est intéressant. Tous les livres (dont on conservera le fichier) sont au même prix. Mais si le livre sélectionné ne vous plaît pas après l’écoute de quelques chapitres, il faut attendre le mois suivant pour en changer…

Chapitre III : L’abonnement au forfait horaire

De nouveaux acteurs, comme Storytel, Nextory ou Bookbeat ont imaginé, eux, des offres par abonnement basées sur des forfaits horaires. « C’est plutôt vertueux et de nature à rassurer les éditeurs. Et cela améliore la découvrabilité des catalogues par les lecteurs », note Valérie Lévy-Soussan, PDG d’Audiolib.

Concrètement, l’abonné à l’une de ces nouvelles plateformes choisit son temps de lecture. Chez Nextory, des forfaits sont de 9,99 euros/mois (jusqu’à 15 heures de lecture, soit deux livres audio au moins) ; 14,99 euros (jusqu’à 30 heures) et 19,99 euros (jusqu’à 50 heures et sur quatre écrans en simultané). « L’abonnement est le modèle de distribution du futur, capable de séduire les jeunes », pronostique Hélène Mérillon, de Nextory. « Cela correspond beaucoup plus à la façon que l’on a de consommer de la culture en 2022 », confirme Serge Torossian, Country Manager France chez Storytel, qui propose des offres du même type.

L’écoute d’audiobooks en illimité est rare, mais elle existe. Chez YouScribe par exemple, moyennant 9,99 euros/mois. Mais son offre est principalement dédiée aux étudiants, aux enseignants et aux plus jeunes. Difficile d’y dénicher le best-seller du moment.

Chapitre IV : Vers l’exhaustivité ?

La profondeur de l’offre littéraire pourrait aussi faire la différence entre toutes ces plateformes qui achètent des droits. Et l’exhaustivité n’est pas encore de mise. Le contenu disponible sera-t-il identique sur toutes les plateformes dans quelques mois ? « Je ne suis pas pour l’exclusivité qui consisterait à céder des droits à une seule plateforme », martèle Valérie Lévy-Soussan d’Audiolib. Pour se différencier, certaines plateformes produisent aussi du contenu propre. Storytel vient de lancer dix nouvelles érotiques en audiobooks.





Le livre audio permet de «lire» à tout moment. - Nextory





La capacité de recommandation des plateformes sera aussi capitale car, même si les grandes nouveautés littéraires ont la cote, certains genres émergent dans le top des écoutes : la romance, le développement personnel… Des œuvres de savoir, comme des manuels de culture, sont aussi prisées en livres audio. « C’est aussi parce que l’on est force de proposition que l’on va chercher les petits éditeurs qui n’intéressent peut-être pas beaucoup les plateformes mondiales », note Hélène Mérillon.

Petits éditeurs qui n’ont pas tous les moyens d’engager acteurs et techniciens, ni de louer un studio, pour enregistrer des livres audio… « Il faut que ce marché démarre pour que de plus en plus d’éditeurs enregistrent. On est tenus à la qualité », indique Valérie Lévy-Soussan. 10 à 12.000 livres audio en langue française existeraient pour le moment…

Postface : En attendant les nouveaux grands…

Le marché est donc encore en construction. De son côté, la démocratisation du livre audio pourrait faire craindre pour le livre papier. Pas d’affolement : selon le Baromètre Sofia/SNE/SGDL sur les usages du livre numérique et audio (mars 2022), 98 % des auditeurs de livres audio lisent des livres imprimés. 54 % affirment acheter autant de livres imprimés qu’avant, 28 % plus qu’avant (18 % moins qu’avant). Et de nouveaux acteurs, comme Spotify, qui s’est lancé aux Etats-Unis avec des achats à l’acte, devrait s’inviter dans d’autres pays. Apple, lui, pourrait revoir sa formule en passant… à l’abonnement.