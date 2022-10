Vous avez été 330 lecteurs et lectrices à nous soumettre cette année un manuscrit sur le thème de « la conquête » pour le prix 20 Minutes du roman. Et à l’issue d’une délibération intense et passionnée, le grand gagnant a pour titre : Insignis. Il s’agit d’un thriller signé Charlotte Letourneur, qui paraîtra le 10 novembre, édité par notre partenaire, Les Nouveaux Auteurs.

« J’ai été bluffé par ce livre, s’exclame Maxime Chattam, le président du jury. Je l’ai dévoré en une journée parce que je n’avais pas envie de faire autre chose, j’avais envie de savoir comment ça allait se terminer… » Un bel hommage de la part d’un expert en thriller. Un compliment qui va droit au cœur de Charlotte Letourneur, qui se revendique elle-même comme une fervente admiratrice de l’écrivain.

La conquête de soi-même et des autres

Le prix a été très disputé cette année avec plusieurs finalistes qui auraient pu l’emporter. Et si le jury a choisi d’accorder cette année une mention spéciale au roman très violent (mais réussi) Une place au soleil de Philippe Valéri, les suffrages se sont majoritairement portés sur Insignis de Charlotte Letourneur, qui nous a séduits par l’originalité et la profondeur de personnages auxquels on s’attache davantage, avec une intrigue bien menée, même si la description des crimes ne manque pas de piquant. Le thème est respecté, « la conquête » étant perçue comme une quête initiatique, la conquête de soi-même et celle des autres, « avec une dimension morale » que Maxime Chattam n’a pas manqué de relever et d’apprécier.

L’autrice, Charlotte Letourneur, est une ancienne infirmière originaire des Côtes d’Armor passée à l’écriture après la naissance de son deuxième enfant, il y a cinq ans. Après des débuts dans la romance et l’urban fantasy sous le pseudonyme Charlie Genet, elle s’est lancée dans un tout autre genre : le thriller. « J’avais déjà les thématiques du jeu et du harcèlement, mais il me manquait une articulation. Le thème de la conquête, annoncé par Maxime Chattam en vidéo pour le prix, a été un déclic, explique-t-elle. Et j’ai ensuite travaillé l’intrigue et les personnages avec de vrais policiers. »

« La crédibilité, c’est ce qui fait toute la différence quand on écrit un thriller ou un roman policier, souligne Maxime Chattam. Et là, c’est bien ce qu’on a. Ça va au-delà du bon thriller, c’est un excellent livre parce que l’autrice maîtrise tous les codes. C’est-à-dire que les chapitres sont efficaces, il y a du suspense, on a envie de savoir ce qui va arriver aux différents personnages, et il y a quelque chose d’extrêmement moderne dans le sous-texte du roman qu’il serait dommage de déflorer… » Mais qu’il sera permis de découvrir en librairie à partir du 10 novembre. D’ailleurs, le livre est disponible en précommande dès ce mercredi sur les plateformes de la Fnac, Amazon, Cultura, etc.