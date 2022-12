La famille Kindle d’Amazon s’agrandit. Au sens propre, comme au sens figuré. Nouvelle venue, la Kindle Scribe et son écran e-ink de 10,2 pouces permettent, outre la lecture de livres numériques, la prise de notes et la fonction dessin avec son stylet. Ce terrain, déjà balisé par Kobo, ou encore ReMarkable, peut-il réussir au géant du web ? 20 Minutes a pris la plume et testé la Scribe durant quelques jours.

Un écran taillé pour les mangas

Impressionnante avec son écran de 10,2 pouces, soit près de 26 cm de diagonale, la Kindle Scribe est la plus grande des liseuses Amazon dont la gamme comprend désormais cinq modèles, vendus de 99 euros à 369 euros. Ce dernier tarif est celui de la Scribe. A ce prix, pas donné, Amazon propose un très grand écran, notamment taillé pour la BD et les mangas, mais aussi un stylet pour prendre des notes et dessiner. Stylet qui est passif (non Bluetooth).

Lire d’une main : difficile…

Rapide à configurer, la Scribe s’apprivoise en une dizaine de minutes à l’aide de petites fenêtres pop-up qui s’ouvrent tour à tour à l’écran et qui en expliquent les différentes fonctions. Mais quiconque a déjà eu une Kindle en main s’y retrouvera instantanément, avec un accès immédiat à toute bibliothèque de livres numériques déjà créée sur son compte Amazon.





Avec son grand écran de 10,2 pouces, la Kindle Scribe offre un niveau de confort de lecture presque optimal. - Amazon





La lecture numérique ouvre ici un nouveau chapitre, avec de larges pages dont on peut moduler le corps des caractères par simple zoom avec deux doigts, ou encore le réglage de la luminosité et la température d’éclairage. La résolution (300 ppp/pixels par pouce) de l’écran offre un vrai confort d’usage. Malgré tout, la taille de la liseuse et son poids ont eu vite raison de notre tentative de lecture à une main. Rapidement, les 433 grammes de l’appareil imposent leur contrainte, si bien que la Scribe s’avère plus commode à utiliser posée sur un support ou sur les genoux. L’absence de bouton pour tourner les pages s’effectue au profit d’une simple pichenette du doigt, avec une réactivité sans faille.

Des notes dans des fenêtres

Stylet en main, il devient possible d’annoter les pages d’un ouvrage ou document. Il suffit le sélectionner un mot, une phrase ou un paragraphe de la pointe du petit crayon pour que s’ouvre une fenêtre pop-up nous invitant à surligner le texte sélectionné, mais aussi à l’annoter. Cette dernière option retenue, s’ouvre alors une large fenêtre dans laquelle on peut taper du texte depuis un clavier virtuel, ou l’écrire simplement avec le stylet. La note terminée peut alors être refermée et automatiquement enregistrée, voire adressée à un correspondant par e-mail (elle se transformera en fichier PDF).

Des annotations limitées

L’existence de notes sur une page à l’écran de la liseuse est matérialisée par une icône à la fin du texte sélectionné, mais la note n’apparaît pas en tant que telle. Et c’est vraiment dommage ! On aurait aimé pouvoir profiter du fameux stylet de la Scribe pour pouvoir réaliser des annotations sur le côté d’une page, entourer des mots, bref, gribouiller tant que nécessaire, comme on peut le faire sur un livre de papier…

Dans son communiqué de presse, Amazon vante « des notes organisées automatiquement pour ne pas encombrer les pages ». Certes. Mais cela suppose d’appeler chaque note ou dossier de notes pour y accéder. De leur côté, les documents .DOC et .DOCX, que l’on peut adresser à la tablette (à l’aide d’une adresse e-mail fournie pour tout compte Kindle*) souffrent des mêmes maux. Quant aux documents .PAGES issus d’un Mac, ceux-ci se font automatiquement retoquer. Les annotations proposées par la Kindle Scribe ont donc leurs limites.

Planche à dessin

L’appareil donne davantage de satisfaction si, en plus de la lecture, on souhaite l’utiliser pour véritablement écrire du texte, réaliser des to do lists, et même composer de la musique : 18 modèles de notes sont proposés, de la simple page blanche à la partition. Et là, la Scribe est véritablement d’un usage très agréable, offrant une écriture presque naturelle, avec cinq grosseurs de trait possibles pour le stylet, qui glisse à l’écran comme sur une feuille de papier. Nous, qui ne dessinons jamais, avons même pris un vrai plaisir à réaliser quelques gribouillis ! Attention, l’impression directe depuis la Scribe n’est pas possible. Immortaliser votre chef-d’œuvre sur papier devra d’abord passer par un envoi de fichier (PDF) sur un ordinateur ou par l’application Kindle sur smartphone ou tablette (qui se synchronise automatiquement avec la Scribe).





La Kindle Scribe d'Amazon permet de prendre des notes et de dessiner. - Amazon





Verdict ? Cette Kindle Scribe possède tous les avantages d’une grande liseuse, et, format aidant, a de grandes chances d’être appréciée par les lecteurs de mangas. Attention : le format ouvert e-Pub** n’est comme de coutume pas pris en compte (à moins d’une laborieuse conversion). Les annotations qui peuvent être réalisées ont, nous l’avons vu, leurs limites, et méritent d’être optimisées dans leur approche. Les fonctions de Bloc-Notes numérique de la Scribe donnent, elles, totalement satisfaction, même si l’on ne peut travailler qu’en noir et blanc.

L’autonomie de la nouvelle Kindle (de 10 à 12 semaines avec 30 min de lecture par jour, et de 2 à 3 semaines avec prise de notes) reste un atout majeur par rapport à une tablette. Vendue à partir de 369 euros (avec stylet et 16 Go de mémoire, mais sans cover de protection), la Kindle Scribe reste chère pour un produit Amazon.

Outre la Notea de Bookeen, sa vraie rivale, l’Elipsa de Kobo, permet de vraiment noter les e-books (avec reconnaissance d’écriture et conversion en texte dactylographié). A taille égale (mais avec une résolution de 227 ppp), elle offre 32 Go et est fournie avec une housse de protection. Pour 20 euros de plus.





* Les e-mails « Envoyer vers Kindle » prennent en charge les formats de document suivants : Adobe PDF (. pdf) ; Microsoft Word (. doc, . docx) ; Rich Text Format (. rtf) ; HTML (. htm, . html) ; Documents texte (. txt) ; Documents archivés (zip, x-zip) et documents archivés et compressés ; MOBI (. azw, . mobi) (ne prend pas en charge les fonctionnalités Kindle les plus récentes pour les documents).

** Formats pris en compte : Kindle Format 8 (AZW3) ; Kindle (AZW) ; TXT ; PDF ; MOBI non protégé et PRC (formats natifs) ; HTML ; DOC, DOCX ; JPEG ; GIF ; PDF ; TXT ; PNG ; PMP et EPUB (via conversion).