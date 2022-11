Twitter version Elon Musk vient de connaître son premier gros raté. Le réseau social a lancé mercredi un badge « Officiel » pour les comptes des gouvernements, dans une cacophonie telle que l’arrivée très attendue du nouveau Twitter Blue, l’abonnement payant pour faire authentifier son compte, est quasiment passée inaperçue.

Twitter Blue permet désormais aux utilisateurs qui le souhaitent, moyennant 8 dollars par mois, d’obtenir la fameuse coche bleue, gage d’authenticité qui était auparavant gratuit mais réservé aux gouvernements et personnalités médiatiques. L’abonnement revu en profondeur n’est pour l’instant disponible que dans l’application mobile, sur les iPhone et aux Etats-Unis.

Musk rétropédale

En parallèle, Twitter a lancé tout aussi discrètement le badge « Officiel ». Mais Elon Musk a tweeté mercredi matin qu’il l’avait « supprimé ». « La coche bleue mettra tout le monde au même niveau », a ajouté le multimilliardaire.

Peu après, la directrice des produits en développement Esther Crawford a néanmoins assuré que le badge « Officiel » serait bien « activé ». « Nous commençons simplement par les gouvernements et organisations commerciales. Ce que (Elon Musk) a mentionné, c’est le fait que nous ne donnons pas le badge "Officiel" à des individus pour l’instant », a-t-elle précisé. Des comptes comme celui de l’élue américaine Alexandria Ocasio-Cortez, du pape François en anglais ou encore du rappeur Kanye West avaient reçu le badge « Officiel » avant qu’il ne disparaisse.

« Elon veut essayer beaucoup de choses - certaines vont échouer, d’autres vont réussir. Le but est de trouver la bonne combinaison de changements pour garantir la santé et la croissance de l’entreprise sur le long terme », a également justifié Esther Crawford.

Le badge gris « Officiel » est censé permettre de distinguer les comptes d’organisations officielles de ceux des abonnés à Twitter Blue, qui auront une coche bleue et des avantages pratiques. Il doit permettre, selon le dirigeant, de lutter contre les faux profils et les comptes automatisés, car les acteurs malveillants devront dépenser huit dollars à chaque fois, et avoir autant de cartes de crédit que de comptes qu’ils veulent créer.

Mercredi, plusieurs comptes se faisant passer pour des célébrités ont d’ailleurs éclos sur le réseau, dont un faux LeBron James, joueur de basket superstar de l’équipe de Lakers. L’imposteur muni de sa coche bleue a eu le temps de demander un transfert vers une autre équipe avant que le compte ne soit supprimé.