C’est une annonce qui a créé une onde de choc dans le milieu des nouvelles technologies : Elon Musk, emblématique et controversé patron de Tesla, a racheté la plateforme Twitter le 28 octobre dernier, pour environ 44 milliards de dollars. Le milliardaire, connu pour ses tweets capables de faire s’effondrer le cours du bitcoin et ses excentricités, a multiplié les coups d’éclat ces derniers jours, faisant craindre le pire chez les utilisateurs de la plateforme. Même le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a exprimé ses regrets à la suite du rachat de la plateforme. « Je réalise que beaucoup de personnes sont en colère contre moi » a-t-il tweeté il y a quelques jours.

Elon Musk a mis un coup de pied dans la fourmilière, notamment à travers un plan de licenciement massif qui toucherait « environ 50 % » de ses 7500 employés. Vendredi dernier, les bureaux de la plateforme étaient fermés, et des milliers de personnes ont été notifiées par e-mail de leur licenciement. Pour d’autres employés, le choc a été encore plus rude : certains ont découvert, parfois en plein milieu de la nuit, que l’accès à leur ordinateur portable ou à leur boite mail était impossible. Les hashtags #LoveWhereYouWorked ou #OneTeam ont fleuri sur Twitter, où les anciens employés ont manifesté leur tristesse et leur inquiétude pour la suite du réseau social.





It's been too real 💙 So grateful for the amazing Tweeps I got to work with and all of the incredible partners that made magic happen on the platform everyday. #LoveWhereYouWorked pic.twitter.com/b8Fy6UYRhQ —  Priya Nixon 🐘 (@priya_nixon) November 4, 2022



Une liberté d’expression à géométrie variable

Dissolution du conseil d’administration de l’entreprise, licenciement du directeur général de Twitter et de quelques autres hauts responsables… Outre les licenciements massifs opérés par Elon Musk, le milliardaire s’est empressé de mettre en place ses nouveaux projets pour la plateforme. Parmi eux, l’assouplissement des règles de modération du réseau social, dans le but de faciliter la « liberté d’expression ». Celui qui a promis la création d’un conseil de la modération n’a pour l’instant rien changé aux politiques actuelles de modération de Twitter. Cependant, selon une étude de l’Université de l’Etat de Montclair, les discours de haine auraient dramatiquement augmenté suite au rachat de la plateforme par Elon Musk. Pour de nombreux observateurs, le discours de Musk autour de la liberté d’expression semble plutôt changeant en fonction de ses intérêts : par exemple, il a annoncé bannir les comptes parodiques non identifiés comme tels… Tout en bloquant à tour de bras les comptes parodiques le concernant.





Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying "parody" will be permanently suspended — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022



Autre sujet de discorde pour le nouveau patron de Twitter : sa volonté de rendre la certification sur la plateforme payante, à hauteur de 8 dollars par mois. Une manière pour lui d’être moins dépendant des annonceurs, et de garantir plus d’authenticité sur le réseau social. De plus, cette certification permettrait à ceux qui l’obtiendront de publier des vidéos plus longues et de voir moins de publicités. Une annonce qui n’a pas plu à de nombreux utilisateurs, dont l’auteur à succès Stephen King, qui s’est fendu d’un tweet : « 20 dollars par mois pour garder ma certification ? Qu’ils aillent se faire foutre, ils devraient me payer ! ». Selon plusieurs sources au sein de l’entreprise, la refonte du réseau social devrait arriver dans les prochains jours, au prix de salariés épuisés, travaillant parfois jusqu’à 12 heures par jour pour tenir la cadence imposée par leur nouveau patron.





$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I'm gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022



Mastodon, Bluesky : l’exil des utilisateurs vers d’autres plateformes

Sur Twitter, les événements de ces derniers jours ont créé un vent de panique chez beaucoup d’internautes. Et certains ont annoncé vouloir migrer vers d’autres plateformes. Parmi elles, Mastodon et Bluesky, qui proposent les mêmes fonctionnalités que Twitter. Mastodon, qui aurait désormais plus de 670.000 inscrits selon le Guardian, gagneraient des milliers d’utilisateurs chaque jour. La plateforme fondée en 2016 par l’allemand Eugen Rochko permet de publier des messages de 500 caractères, des photos et vidéos. Seule différence : sur Mastodon, on doit choisir son serveur pour y inscrire son profil, de manière décentralisée. Selon plusieurs observateurs, l’exil des internautes vers Mastodon n’est cependant pas assuré, le réseau allemand n’ayant peut-être pas les épaules pour remplacer l’oiseau bleu. Et surtout, de nombreux internautes ont avoué trouver son fonctionnement assez complexe.





Et elle n’est pas la seule…

🧠 🥊 pic.twitter.com/XK3P0eS7d9 — Mame-Fatou Niang (@profniang@mastodon.social) (@MameFatouNiang) November 6, 2022



Parmi les autres alternatives à Twitter, on retrouve Bluesky, plateforme lancée en 2019 par l’ex-cofondateur de Twitter, Jack Dorsey. Disponible seulement pour l’instant en version bêta, le réseau a vu des milliers d’inscriptions sur sa liste d’attente depuis l’annonce du rachat de Twitter par Elon Musk. Bluesky est lui aussi un réseau social décentralisé, plutôt pensé pour les développeurs et autres fanas d’informatique. En bref, une plateforme beaucoup moins intuitive que son concurrent historique. Reste le retour à certains réseaux historiques : beaucoup d’internautes ont fait référence à la fiabilité des forums d’antan, ou à des réseaux comme Tumblr, Reddit ou Discord… Et si l’internet du futur reposait dans l’internet d’avant ?