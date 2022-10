Vous ne recevez plus rien sur votre groupe de famille ou du travail WhatsApp depuis environ 9 heures ce matin ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul. Le site DownDetector, qui repère les pannes de réseaux sociaux ou messageries, rapporte en effet plus de 8.000 signalements de panne ce mardi matin. « Les rapports des utilisateurs indiquent que WhatsApp rencontre des problèmes depuis 9h17 », heure française, a indiqué le site.

Recevoir des messages, en envoyer ou même se connecter est impossible. La messagerie détenue par Meta (anciennement Facebook) semble complètement hors-service. Les raisons de ces difficultés restent pour le moment inconnues. Meta confirme la panne et assure travailler pour restaurer le service « aussi rapidement que possible ». « Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages et nous travaillons à restaurer WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible », a indiqué à l’AFP un porte-parole du groupe américain.









Selon les témoignages sur les réseaux sociaux, les utilisateurs sont dans l’impossibilité d’envoyer des messages ou de se connecter au service. Meta a déjà été victime d’une panne géante sans précédent l’an dernier.