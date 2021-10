Attaqué de tous les côtés, Facebook peut-il être régulé ou démantelé ?

C'est l'union sacrée contre Facebook. Après son rôle dans la désinformation dans la campagne présidentielle américaine de 2016, le fiasco Cambridge Analytica et 10 ans de promesses vides de mieux faire, le géant de la Silicon Valley se trouve dos au mur.

Début octobre, la lanceuse d'alerte Frances Haugen a révélé que Facebook et Mark Zuckerberg savaient qu'Instagram pouvait avoir un impact négatif, notamment chez les jeunes adolescentes. Et elle les a accusé de privilégier les profits à la sécurité et au bien-être de ses utilisateurs.

Les élus américains et démocrates semblent tous au diapason: il est tant de s'attaquer à Facebook. Et la panne mondiale de début octobre, qui a touché le réseau social mais aussi Messenger, WhatsApp et Instagram, a donné des arguments à ceux qui plaident pour un démantèlement de l'entreprise en plusieurs entités distinctes. La lanceuse d'alerte, elle, militent pour une régulation des algorithmes, notamment en levant la protection juridique dont bénéficient Facebook et toutes les platesformes Web. Quelle que soit la solution choisie, une chose est sûre: on pourrait bien assister à un long bras de fer judiciaire.