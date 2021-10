Des utilisateurs des applications Instagram et dans une moindre mesure WhatsApp et Facebook Messenger ne pouvaient pas accéder à ces services vendredi aux alentours de 19H50 GMT, selon les rapports signalés au site spécialisé Downdetector, des perturbations confirmées par Facebook.

#facebook and #instagram down again. Cue some idiots phoning the police 🤬. Yes, here in the UK, some actually phoned the police during the last outage 🤔