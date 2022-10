Allez, on se lance ? A force de voir des vidéos sur YouTube, TikTok ou des Reels sur Instagram, vous en êtes arrivé à la conclusion suivante : « et pourquoi pas moi ? ». Les quelques essais avec votre smartphone ne vous ont pas convaincu ? Vous souhaitez déjà placer la barre plus haut en matière de qualité ? Nouvelle solution, le ZV-1F de Sony ! Cet appareil photo/vidéo dédié au vlogging que « 20 Minutes » a pu tester, s’adresse aux novices. Grâce à lui, leurs premiers pas dans la création de contenus ne seront plus qu’une formalité !

Un compact numérique orienté vidéo

Alors que ZV-1, le premier appareil photo/vidéo dédié au vlogging de Sony, nous avait emballés il y a deux ans, le ZV-1F tient-il ses promesses ? Ressemblant comme deux gouttes d’eau à son aîné, le petit nouveau (105,5 x 60 x 46,5 mm pour 256 grammes) porte les classiques habits d’un appareil compact numérique. Mais s’il est lesté d’un capteur CMOS 1 pouce de 20,1 mégapixels, la photo n’est pas sa vocation première (il ne prend pas en charge le format RAW, par exemple). Non, son truc à lui, c’est la vidéo !

Focale fixe pour tout filmer

Pour filmer des tutos, immortaliser une soirée de mariage, graver dans le marbre votre dernier road-trip… le ZV-1F est équipé d’un écran LCD de 7,5 cm de diagonale. Monté sur rotule, il permet de parfaitement se cadrer. On remarque dès le premier essai que l’objectif de l’appareil est désormais fixe. Au 20-70 mm du ZV-1, Sony a préféré substituer un objectif de 20 mm.





L'appareil photo/vidéo pour le vlog ZV-1F, de Sony. - Sony





Avantage : l’appareil devient un vrai tout-terrain, avec une vue très grand angle. Celle-ci est idéale pour les paysages ou les scènes de groupe. Inconvénient : le ZV-1F ne dispose pas de zoom ni de stabilisation optiques. A la place, une stabilisation et un zoom numériques qui, s’ils offrent des prestations honnêtes, ont le défaut de légèrement croper dans l’image si l’on filme en mouvement (en marchant, par exemple). Mais l’image reste assez stable.

Côté son, Sony n’a pas lésiné. Le ZV-1F intègre sur le dessus un micro à trois cellules et est fourni avec une bonnette anti-vent. Nous ne saurions trop vous en recommander l’usage systématique en extérieur : elle parvient à presque annuler les effets sonores souvent désastreux d’un enregistrement audio par temps venteux. Une prise pour micro extérieur est cependant fournie. Nous vous en conseillons l’usage avec un petit micro filaire cravate vendu une vingtaine d’euros pour d’éventuelles interviews.

Des vidéos en mode Paysage ou Portrait

A l’arrivée, le ZV-1F filme jusqu’en 4K à 30 images/seconde. Le ZV-1, lui, montait jusqu’à 60 i/s. Mais les résultats obtenus par son cadet s’avèrent cependant très bons. Sony vise ici des vidéastes débutants qui ne veulent pas s’embarrasser de réglages trop avancés, mais simplement désireux d’obtenir des images de bonne qualité, sans pour autant chercher la perfection que leur offrirait du matériel plus perfectionné (voire compliqué) et onéreux.

Signe des temps, le ZV-1F permet de filmer horizontalement, mais aussi verticalement. Gare cependant : la montée en ISO pour les images nocturnes ou en basse lumière reste satisfaisante jusqu’à 3.200 seulement. Si l’appareil peut monter jusqu’à 12.800 ISO, ce sera au prix d’un « bruit » (pixels apparents) assez fort dans l’image.

Les influenceurs dans le viseur

Pour un effet pro, le simple appui sur un bouton permet de flouter l’arrière du sujet filmé. C’est l’équivalent d’un effet Bokeh en photo, appliqué ici à de la vidéo. Et pour jouer aux influenceurs, une fonction « Présentation de produit » fait son petit effet. Lorsque activée, elle permet au ZV-1F de faire instantanément le net sur un objet présenté jusqu’à 20 cm de l’objectif, puis de refaire sans délai le net sur le visage du présentateur dès que l’objet sort du cadre. On ne s’en lasse pas. Des fonctions Hyperlapse et Slowmotion sont également embarquées pour des images en accéléré ou au ralenti très convaincantes.

Poignée offerte

Le ZV-1F ne serait rien sans sa poignée grip (réf : GP-VPT2BT). D’une valeur de 169 euros, elle est offerte avec l’appareil. Cet accessoire Bluetooth se visse sous le boîtier et dispose de commandes (Photo/Vidéo/Zoom/Touche personnalisée) qui en accroissent considérablement le confort d’usage.





Sony fourni avec son appareil ZV-1F sa poignée Bluetooth qui peut aussi lui servir de trépied. - Sony





Ce grip fait même office de trépied, ce qui peut s’avérer très pratique pour des live depuis un ordinateur (ou un smartphone Xperia de Sony). La fonction est proposée en USB-C. Vous pourrez ainsi vous distinguer sur Twich, par exemple !

Si ses fonctions restent dégradées par rapport au ZV-1 (vendu, lui, 699 euros sans sa poignée), le ZV-1F, qui est vendu 649 euros avec son grip, n’est pas donné. Mais il forme un bel attelage pour débuter sur les réseaux. Ou tout simplement pour jouer les super caméras de voyage.