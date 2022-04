Redonner du temps au temps tout en restant extrêmement connecté sans être dépendant du monde numérique. Même en vacances, en maillot de bain, que ce soit sur la plage ou sous l’eau. Lâcher son téléphone et concevoir de porter sur soi des technologies high-tech pour un nouveau mode vie et d’en profiter pleinement, aussi surprenant et contradictoire que cela puisse paraître. C’est la philosophie qui sous-tend l’élaboration du nouveau vêtement connecté de la société mulhousienne Spinali Design : un maillot de bain… métavers. Comprendre connecté à un univers qui réunit le monde réel et virtuel, sorte de futur Internet. Espaces virtuels qui intéressent tout particulièrement et de plus en plus l’industrie technologique.

Car « la présence de cette vie numérique est une évidence qui s’impose à présent », assure Romain Spinali, le responsable innovation de la société. « Passer à côté de ses vacances parce qu’on est tout le temps sur son téléphone, ça n’a plus de sens dans un monde tel qu’on l’imagine, estime-t-il. En revanche, se couper complètement des réseaux pendant ses vacances crée aussi une frustration parce qu’on a envie de partager avec des gens qui ne sont pas forcément à côté de nous. Le maillot assure cette présence en ligne pour libérer du temps dans la vie quotidienne. »

Des vibrations dans le maillot

Résultat, avec leur nouvelle version 3.0 du maillot de bain de la gamme Neviano, le métavers n’a jamais été aussi proche de notre serviette de plage, mais en toute discrétion. En quelque sorte pourrait-on dire, un dérivé du droit à la déconnexion. L’objectif de Spinali Design étant de développer son maillot de bain « intelligent », sorte d’assistant numérique, il intègre une carte E-SIM, comme celle des montres connectées, pour accéder à Internet, avoir du Wifi, se connecter en Bluetooth à des écouteurs, un clavier ou un écran si besoin, tout en restant en prise avec la vie alentour. « On peut très bien, via des vibrations dans le maillot de bain, interagir avec ce monde virtuel si l’on a des messages importants, récupérer des informations, mais aussi de prendre automatiquement des photos et des vidéos avec une minicaméra intégrée au maillot et de les publier sur les réseaux sociaux. Voire, à terme, automatiquement si on l’autorise. »

Un des maillots de bain Neviano3 de Spinali Design - Spinali Design

L’appareil peut être déclenché manuellement en tapotant trois fois sur une partie précise du maillot ou automatiquement en fonction de votre rythme cardiaque. « Il voit que vous avez une émotion particulière, détaille Romain Spinali, et va prendre des photos. Plus besoin de vous soucier de ce que vous allez raconter de votre vie quotidienne, il va récupérer un certain nombre d’éléments. Il est possible de faire des commentaires, en parlant tout simplement à votre maillot. Vous avez en fait, le journal de votre journée. Le vêtement va vous accompagner, communiquer assurer votre présence comme un assistant, un jumeau numérique. »

Communications, mais aussi « récoltes » d’informations. Le maillot comporte en effet un capteur d’UV et de CO2, un capteur de fréquence cardiaque, un GPS, un système d’induction pour le chargement de la batterie, un accéléromètre, un QR code pour la réparabilité, l’alerte éloignement pour les enfants, pour la crème solaire, deux puces vibrantes à droite et à gauche du vêtement pour des expériences nouvelles.

Public ciblé, les Youtubeuses ? « Cela reste un produit de luxe », autour de 2.190 euros, avec plusieurs modèles, en précommande à partir du 21 juin prochain. « Il est destiné surtout aux hommes et femmes bien ancrés dans la vie active. Ceux qui ont besoin d’être connectés sans être dépendant du métavers, de profiter du flux d’infos numériques toujours plus important sans les subir, d’assurer une présence dans le monde virtuel sans manquer de profiter de la vie "réelle". C’est aussi une nouvelle façon de concevoir le port du maillot de bain, qui peut se décliner à différentes occasions de la journée. » Un concentré de technologie donc, qui rend cependant impossible les selfies… Mais probablement pas de voir le monde autrement.