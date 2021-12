Il suffisait d’y penser ! Face à la crainte de voir nos enfants se promener avec de l’argent liquide dans la poche, il est désormais possible de les équiper d’un porte-monnaie électronique, sans contact. Son nom : Money Walkie. Créé par Raphaël Leprette, ce petit objet leur permet de régler sans contact leurs achats chez les commerçants physiques.

L’idée de l’entrepreneur et ancien banquier est aussi de sensibiliser les plus jeunes autour de la thématique de la consommation​ et de la valeur des choses. Avec Eloé-Rose, élève en classe de 6e, et sa maman Sandrine, 20 Minutes a pu tester cette nouvelle solution.

Le porte-monnaie sans contact pour enfants Money Walkie. - MONEY WALKIE

Une application pour gérer les dépenses

Money Walkie est né d’un besoin personnel. En 2019, Raphaël Leprette, papa de quatre jeunes filles âgées de 3 à 13 ans, a l’idée de développer un petit appareil qui permettra à ses enfants de payer sans contact leurs petits achats. D’où Money Walkie. Son principe : celui d’un porte-monnaie électronique et sans contact qu’on puisse recharger à distance, mais aussi contrôler, depuis une application.

Money Walkie peut s'habiller de différentes coques. - MONEY WALKIE

Sous forme de petit compagnon qui peut être habillé d’une coque de protection à l’aspect ludique (perroquet, baleine, panda, ours, esquimaux, ou fusée, au choix), Money Walkie tient dans la main. Son usage est simple comme bonjour. Il s’attelle à celui d’une application parentale.

Money Walkie tient dans la main. - DR

A travers elle, la maman d’Eloé-Rose à laquelle nous avons confié Money Walkie a crédité de 15 euros le compte de sa fille. La collégienne a immédiatement pu utiliser son Money Walkie chez les commerçants. Pour ces derniers, pas de terminal de paiement spécifique à avoir : le paiement s’effectue sans contact, comme avec une carte bancaire, avec un plafond de 50 euros par dépense.

Comme avec une classique carte bancaire

Selon nos constats, certains commerçants ne connaissent pas encore cette solution de paiement, vendue en ligne depuis peu, mais aussi chez certains libraires. Ceux auprès desquels Eloé-Rose a présenté son porte-monnaie pour ses achats ont accepté de l’essayer sans problème.

Money Walkie permet de régler des petits achats jusqu'à 50 euros par dépense. - MONEY WALKIE

Durant un récent salon de créateurs locaux, la fillette a ainsi converti une exposante en se faisant un petit cadeau moyennant quelques euros. Au moment de la transaction sans contact sur la petite borne de paiement SumUp de la créatrice, la maman d’Eloé-Rose a reçu une notification sur son smartphone lui faisant part de l’achat de sa petite protégée et de son montant.

Gérer ses étrennes

« C’est rassurant de la savoir sans argent liquide sur elle », confie Sandrine. Autre avantage selon elle, le fait que sa fille puisse grâce à Money Walkie se constituer une tirelire parallèlement à l’argent de poche qu’elle peut dépenser. Il s’agit ainsi d’un petit compte séparé sur lequel l’enfant pourra transférer une partie de son argent de poche ou de ses étrennes. De quoi apprendre à faire des économies que la fillette pourra d’ailleurs gérer seule, depuis son propre smartphone.

Chaque dépense avec Money Walkie est notifiée sur l'application des parents de l'enfant. - MONEY WALKIE

Le créateur du porte-monnaie a d’ailleurs eu la bonne idée d’une application pouvant être partagée : pour Noël, des membres de la famille d’Eloé-Rose pourront déposer de l’argent sur son compte. Si elle le souhaite, Sandrine pourra aussi depuis son application fixer un plafond d’achat quotidien ou hebdomadaire à sa fille. Ou tout simplement désactiver son Money Walkie. Pratique si le porte-monnaie est perdu ou volé… De son côté, Eloé-Rose apprécie la petite taille de l’objet qui reste dans une de ses poches depuis que nous lui avons remis.

Vendu 30 euros (avec une coque au choix), Money Walkie est une vraie réussite tant dans sa conception que son fonctionnement sans faille. Et l’appareil possède des vertus éducatives, comme pour apprendre à gérer un petit budget, faire des économies…

Le paiement avec Money Walkie s'effectue comme avec une carte bancaire sans contact. - MONEY WALKIE

Seul bémol : le concepteur de Money Walkie qui a fait ses classes à la Société Générale et chez HSBC, et n’a pas oublié d’imposer, à la manière d’une commission bancaire, le prélèvement d’un montant à chaque chargement. Comptez un euro par rechargement, ou 1,90 euro par mois pour un nombre illimité de rechargements.