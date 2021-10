La vidéo, initialement postée sur TikTok, avait fait le tour des réseaux sociaux. La marque de luxe Coach a annoncé qu’elle ne détruirait plus les produits endommagés ou « invendables » renvoyés de ses magasins, après la diffusion d’une vidéo devenue virale affirmant que le label « déchirait » intentionnellement les articles indésirables à des fins fiscales.

Sans faire directement référence à ces allégations, la marque américaine a écrit sur Instagram qu’elle avait « cessé » de détruire ces sacs à main et chaussures, et chercherait à « réutiliser, recycler et réutiliser de manière responsable les produits en excès ou endommagés ». « Nous avons désormais arrêté de détruire les produits qui nous sont retournés, les produits abîmés ou invendables. Nous nous efforcerons d’exploiter au maximum ces produits afin de les réutiliser dans le cadre de notre programme (re) loved ou dans d’autres programmes privilégiant le recyclage », a déclaré la marque sur Instagram.

Plus de 2,7 millions de vues sur TikTok

Anna Sacks, une influenceuse écologiste, s’était filmée il y a quelques jours sur TikTok en train de déballer des produits Coach inutilisables, déchirés et coupés. Dans la vidéo d’une minute, l’influenceuse connue sous le pseudo @thetrashwalker expliquait que la marque « ordonnait à ses employés de couper délibérément des produits invendus afin que personne ne puisse l’utiliser ».

Le maroquinier, qui disait privilégier une économie circulaire grâce à un programme de réparation de ses sacs, jetait en fait ses invendus à la poubelle, après les avoir déchirés pour qu’ils ne puissent pas être utilisés, et ainsi éviter d’être fiscalement taxé.

La vidéo, où l’on peut voir Anna Sacks expliquer ce qu’il advient des sacs et des chaussures que la marque Coach ne parvient pas à vendre, a été vue plus de 2,7 millions de fois sur TikTok. De très nombreux internautes ont relayé cette vidéo, certains remerciant l’influenceuse d’avoir dévoilé ces pratiques, d’autres promettant de ne plus acheter des produits de la marque.