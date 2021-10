Aujourd’hui en France, les enfants de 3 à 17 ans passent en moyenne 3 heures par jour devant les écrans, selon le secrétariat d’Etat à l’Enfance. Ce temps d’écran augmente avec l’âge pour atteindre plus de 7 heures par jour pour 23 % des 15-17 ans. Pendant le confinement de mars à mai 2020, la moitié des 18-24 ans ont passé 7 heures ou plus de leur temps libre devant un écran par jour. Et les enfants de 6-12 ans ont eu un temps d’exposition quotidien aux écrans de 7 heures environ, incluant le temps consacré à l’éducation.

Face à ce constat, le gouvernement et différents acteurs du numérique ont décidé de réagir. Lors de la Conférence des familles à Paris, Apple, Facebook, TikTok, Samsung, YouTube, Google, Netflix, France TV, SFR, Orange, Bouygues Telecom, ainsi que le CSA et des associations de protection de l’enfance ont signé un « protocole d’engagements pour une utilisation raisonnée et raisonnable des écrans chez les mineurs ». Il vise à élargir le site jeprotegemonenfant.gouv.fr avec des informations et des outils pratiques et simples à destination des parents.

44 % des parents ne se sentent pas assez accompagnés

Les partenaires s’engagent à proposer au moins un outil gratuit, ou à mettre en place des solutions destinées à protéger les jeunes contre la surexposition aux écrans et les contenus inappropriés, ou à informer l’utilisateur ou promouvoir ces outils. Ils fourniront les informations appropriées en lien avec leurs appareils, services et produits afin de les mettre à disposition des parents sur le site jeprotegemonenfant.gouv.fr.

Lancé en février 2020 et centré sur le contrôle de l’accès à la pornographie, le site sera élargi dans les prochaines semaines afin de devenir un portail d’information unique sur la parentalité numérique. 44 % des parents ne se sentent pas assez accompagnés dans l’encadrement de la pratique numérique de leur enfant, selon le gouvernement.