C’est une lectrice qui nous a alertés sur cette campagne de spams. Le message frauduleux indique que vous êtes convoqués par la gendarmerie dans le cadre d’une affaire en cours, en vertu de « l’article 390-1 du Code de procédure pénale ». L’auteur du message vous invite à cliquer sur une pièce jointe, qui contiendrait la convocation. D’autres internautes ont également été visés.

Maintenant on reçoit même des spams de la @Gendarmerie 😂 de plus en plus ingénieux ! pic.twitter.com/7MBwVcA2W5