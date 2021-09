« Une expérience incroyable ! » Le thread posté cette semaine sur Twitter par un touriste américain a littéralement propulsé La Pataterie, une chaîne de restaurants qui existe en France depuis plus de vingt-cinq ans, sous le feu des projecteurs.

« Nous étions en vacances en France et cherchions un endroit où dîner ce soir, et Melissa a trouvé l’endroit le plus incroyable… La Pataterie, une chaîne française spécialisée dans les pommes de terre comme plat principal. Et c’était incroyable », a écrit lundi sur Twitter Steve Olson, un touriste américain de passage dans la région d’Arles avec sa femme.

🧵ok, so, we’re vacationing in France, and were looking for a place to grab some dinner this evening, and melissa found the most amazing place… @La_Pataterie, a french chain focused on potatoes as a main course. AND IT WAS AMAZING (cc @darth) 1/8 pic.twitter.com/yIZ2WYqdWl — steve olson (@steveolson) September 6, 2021

« Je me suis fait pipi dessus quand j’ai croqué dedans »

L’Américain originaire d’Oakland en Californie raconte alors en détail son repas, décrivant avec de nombreux superlatifs les plats qu’il a dégustés. « Une pomme de terre glorieusement cuite », « garnie par les anges », « la meilleure pomme de terre jamais faite par des mains humaines », détaille-t-il sur Twitter.

« Je ne connais pas la variété, peut-être était-ce une Yukon Gold géante, cuite à la vapeur puis au four à la perfection, crémeuse, tendre, mais avec de la structure. Je me suis fait pipi dessus quand j’ai croqué dedans. Un chœur d’anges est descendu du ciel, les anges chantaient Bonny and Clyde par Gainsbourg et Bardot », ajoute-t-il. « Les mots me manquent pour exprimer mon émerveillement », écrit-il encore, conquis par « la sauce crème fraîche herbe, j’en reviens pas ». Il n’en fallait pas plus pour que Twitter s’emballe et que des milliers de personnes partagent son thread.

It was our first time, so naturally i had to go for “Classiques Pom’s” (sic, i think?!). I got the Pom’ Au Four Savoyarde (i am just realizing the apostrophe is for a contraction so maybe that’s not a typo). ANYWAY. BEHOLD. 3/8 pic.twitter.com/F4wwXy93kl — steve olson (@steveolson) September 6, 2021

« On le prend comme un gros cadeau »

Le long thread, agrémenté de photos, a beaucoup amusé les internautes français, surpris par la passion de cet Américain pour une chaîne de restaurants pas vraiment réputée pour sa cuisine gastronomique. En quelques heures, le thread a été partagé des milliers de fois, recueillant au passage plus de 25.000 likes.

Un coup de pub inespéré pour le patron de la chaîne de restaurants. « Ce tweet est un rayon de soleil (…) On le prend comme un gros cadeau », a réagi auprès du Parisien le Pdg de La Pataterie, Sébastien de Laporte. Un coup de projecteur qui « redonne l’énergie » après des mois difficiles liés à la crise sanitaire et qui va aider à attirer une nouvelle clientèle. « On s’est rendu compte que les 20-40 ans ont découvert La Pataterie cette semaine avec les réseaux sociaux. Cela nous permet de cibler une nouvelle population ! », a ajouté le Pdg de la chaîne de restaurants, qui a dû créer un nouveau compte sur Twitter pour faire face à cette nouvelle visibilité.

Steve Olson, le touriste américain à l’origine de ce buzz, a décidé ce vendredi de profiter de cette nouvelle visibilité pour aider les Restos du cœur. « Ok, amis français, puisque nous pouvons avoir des différences de goût sur les restaurants (et les pommes de terre), nous aimons tous clairement la nourriture et nourrir les gens. Je viens de donner 100 euros aux Restos du cœur. Qui sera avec moi ? Commentez ou retweetez avec votre cadeau », a-t-il tweeté. La Pataterie a répondu à son initiative, annonçant qu’elle fera également un don à l’association caritative.