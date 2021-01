Francis Lalanne, en août 2018. — BALTEL/SIPA

« J’appelle ». C’est le titre de la tribune publiée ce vendredi par Francis Lalanne sur le site complotiste FranceSoir. Le chanteur, qui s’était engagé aux côtés « des gilets jaunes », lance un appel « à renverser » le chef de l’État Emmanuel Macron, expliquant que le gouvernement instaure la « tyrannie » en « criminalisant » les Français au nom du coronavirus.

Francis Lalanne dénonce, sur un ton grandiloquent, l’état d’urgence sanitaire et les confinements successifs. « Le chef de l’État et son gouvernement s’essuient les pieds sur le Droit Républicain comme sur un paillasson […]. Le gouvernement est en train de commettre insidieusement un coup d’État au nom de la Covid ; et s’apprête à instituer la tyrannie comme un avatar de la République, à l’insu du peuple français », explique-t-il notamment.

Un appel à « la désobéissance civile »

Le chanteur français demande ainsi à « l’Armée de prendre les armes pour mettre hors d’état de nuire le président de la République ». « J’appelle les plus hauts dignitaires de l’Armée Française soucieux de faire régner l’Ordre et le Droit Républicain, de rappeler au Président de la République ainsi que su le faire en son temps le général De Villiers, le respect de ses prérogatives et l’intérêt de la Nation. » Il leur demande de « mettre fin à l’exercice du mandat de l’actuel président de la République » et le faire « comparaître devant un tribunal constitué en Haute cour, pour répondre du chef de Haute trahison ».

Au terme de sa tribune, le chanteur lance un appel à la désobéissance civile. « C’est à présent à nous citoyennes françaises et citoyens français de faire valoir ce que de Droit en mettant fin au trouble. Nous sommes Le Peuple. Nous sommes souverains […]. La désobéissance devient alors un droit mais aussi un devoir civique et citoyen », explique Francis Lalanne, dont la priorité aujourd’hui est « la réouverture de tous les espaces culturels, commerciaux, et autres salles de spectacle ou commerces frappés par des mesures discriminatoires et liberticides. »

Des faits passibles de 75.000 euros d’amende

Francis Lalanne, coutumier des coups de gueule et autres frasques en tout genre, risque gros en publiant cette tribune. Comme l’ont fait remarquer de nombreux internautes sur Twitter, ces propos sont passibles de poursuites en vertu de l’article 413-3 du Code pénal. « Francis Lalanne et le directeur de la publication du site complotiste utilisant la marque « France Soir » vont découvrir l’article 413-3 du Code pénal (5 ans de prison, 75.000 euros d’amende, 375.000 euros d’amende pour Shopper Union France, la société éditrice) », explique Maître Eolas.

« Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende », est-il en effet noté dans la loi. Par ailleurs, « lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables », c’est-à-dire que les poursuites pourraient viser à la fois l’auteur du texte et le directeur de publication du site.