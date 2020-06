Francis Lalanne en Narcisse Lalanne, au Fort Boyard, en 2017. — GILLES SCARELLA - FTV

Le tournage de la prochaine saison de Fort Boyard bat son plein. Si les équipes du jeu de France 2 ont retrouvé le chemin de la Charente-Maritime, deux personnages de l’émission sont restés à la maison.

Francis Lalanne, qui incarne le caricatural Narcisse Lalanne depuis 2016, n’a pas été convié. La faute aux assurances. « Elles refusent de prendre en charge le risque lié au Covid. Et par conséquent, comme j’ai 61 ans, je n’étais pas le bienvenu », a-t-il déclaré au Parisien, dimanche. Et de s’énerver : « Je n’exclus pas de me retourner juridiquement contre [les assurances], car c’est de la discrimination. » Le chanteur ajoute qu’ALP Productions lui a promis de faire à nouveau appel à lui l’an prochain.

Cyril Féraud arrive, Vincent Lagaf' part

Francis Lalanne n’est pas le seul à avoir été mis de côté. Comme l’avancent ce lundi nos confrères de Télé Loisirs, Vincent Lagaf' n’apparaîtra pas non plus dans la nouvelle salve de Fort Boyard. Il n’est pas précisé si ce sont les assurances qui empêchent l’ex-animateur de 60 ans de reprendre son costume de Megagaf.

Place aux jeunes, donc. La semaine dernière, on apprenait l’arrivée de Cyril Féraud dans la galerie de personnages du Fort. Du haut de ses 35 ans, il incarnera Cyril Gossbo, une sorte de Ken tout lisse qui soumettra les candidats à un quiz de culture général, avec, en cas de mauvaise réponse, la perspective d’une gluante douche de slime…