C’est sans précédent. Twitter vient d’annoncer qu’il avait bloqué le compte de Donald Trump pour 12 heures, l’empêchant de tweeter pour des « violations graves et répétées » de sa charte, alors que le Capitole de Washington a été pris d’assaut par des milliers de partisans du président américain. Twitter a demandé que 3 tweets soit retirés, notamment la vidéo qui commençait par « On nous a volé l’élection ». Donald Trump appelait ensuite les manifestants à rentrer chez eux, mais sans condamner la violence.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.