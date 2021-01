Elections aux Etats-Unis EN DIRECT : Le Congrès s’apprête à confirmer l’élection de Joe Biden…

Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Aujourd’hui, on va suivre l’évolution d’une journée chargée aux Etats-Unis avec : la validation de l’élection de Joe Biden, le décompte des voix en Géorgie et la manifestation des pro-Trump à Washington.

A partir de 18 heures, vous pourrez suivre l’élection depuis les Etats-Unis avec notre correspondant Philippe Berry, qui reprendra les rênes de ce live !