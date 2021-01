«Tik Tech»: On a testé le projecteur EF-12 d'Epson — 20 Minutes

Alors que la réouverture des salles obscures n'est toujours pas d'actualité, les cinéphiles sont à la peine.

Avec ses images jusqu’à 4 mètres de diagonale, le vidéo projecteur EF-12 d’Epson permet d’attendre des jours meilleurs et de se divertir à la maison.

Vendu 1.099 euros, c’est un appareil simple et efficace, qui a l’avantage d’être Android TV et de disposer de son propre système de son.

Clap de début d’une belle histoire de cinéma à la maison ! Avec son vidéoprojecteur EF-12, Epson promet un appareil connecté pratique et élégant pour tout regarder chez soi : films, séries, programmes télévisés, mais aussi profiter de ses jeux vidéo.

De quoi patienter en attendant la réouverture des salles obscures. Mais ce joli « pitch » peut-il faire de l’EF-12 un blockbuster ?

L'EF-12 d'Epson fonctionne sous Android TV. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Compacité et simplicité d’usage

Une fois déballé, l’appareil surprend par sa compacité. Mesurant 17,5 cm de côté pour 13,5 cm de hauteur et ne pesant que 2,5 kilos, l’EF-12 se paye également le luxe de l’élégance. Esthétiquement, il diffère des classiques projos blancs qui rappellent les ancestraux projecteurs de diapos.

L'EF-12 d'Epson affiche une esthétique élégante. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Sa robe noire rappelle plutôt celle des enceintes Marshall. A poser sur une table ou un meuble, mais aussi à accrocher au plafond à l’aide du système de fixation fourni, l’EF-12 se satisfait d’un mur blanc pour afficher ses images en Full HD 1080p. Petit bonus : l’appareil peut même être renversé pour projeter directement… au plafond. L’occasion de se faire une toile douillette sous sa couette, la tête dans l’oreiller…

Android TV pour tout regarder

Pour notre test, l’EF-12 a été simplement placé sur une table de salon, orienté sur un mur blanc situé à 2,50 mètres de distance. Aussitôt allumé, l’appareil effectue automatiquement sa mise au point et sa correction de trapèze afin d’afficher une image parfaitement rectangulaire. Cela est nécessaire si l’axe du projecteur est légèrement décalé par rapport à la surface de projection. Quelques corrections manuelles peuvent affiner les réglages. Dans notre configuration, la hauteur du petit pied rétractable sous l’appareil était insuffisante. Un bon bouquin en renfort, et le tour était joué !

Une image jusqu'à 4 mètres de diagonale qui impressionne. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Deux prises HDMI (ARC et HDCP 2.3) permettent de brancher au projecteur box TV, console de jeux et platine DVD/Blu-Ray. Deux prises USB 2.0 font également partie de sa panoplie. Mais l’un des atouts de l’EF-12 est qu’il est Android TV. Une fois connecté à Internet, l’appareil accède à la plupart des chaînes TV et plateformes de streaming vidéo. Parmi elles, YouTube (propriété de Google) figure en bonne place, une touche dédiée intégrant même la télécommande.

Bien qu’en simple Full HD, l’image de l’EF-12 et ses plus de 2,50 mètres de base dans notre configuration nous en a quand même mis plein la vue. La luminosité (1.000 lumens) est largement acceptable si l’on fait la pénombre dans la pièce, les couleurs sont vives et les contrastes (2.500.000 : 1) suffisants. Manquaient plus que le bruit des pop-corn du voisin d’à côté pour se croire au ciné !

Il séduit les yeux et les oreilles

Autre spécificité Android TV : l’intégration de l’Assistant Google. Là encore, une touche dédiée sur la télécommande du projecteur permet de convoquer ses programmes à la voix. Mais l’un des atouts d’Android TV est que cette compatibilité rend ici le projecteur mobile. L’EF-12 peut ainsi simplement quitter le salon pour intégrer une chambre ou un bureau au gré des envies de chaque membre de la famille sans avoir à trimballer lecteur, console et câblerie ad hoc. Il suffit qu’il soit branché sur secteur et bénéficie d’une connexion Wifi pour être utilisé. Cette mobilité est d’autant plus simple que l’appareil dispose de son propre système son.

Des applications pour personnaliser le projecteur. - CAPTURE

Epson a eu la bonne idée d’en confier le développement à Yamaha. Entre Japonais, on se comprend… La firme bien connue en France pour ses casques audio ou ses platines vinyle a ainsi créé pour l’EF-12 un système 2.0 de 2 x 5 watts. C’est peu, mais suffisant pour être parfaitement audible. D’ailleurs, le niveau sonore jusqu’à 27 db (A) du l’EF-12 est vite couvert. Certes, cela ne remplacera pas une barre de son pour un film d’action, mais la restitution audio, du niveau de celle d’un bon téléviseur, satisfait les usages les plus courants.

3,32 euros la place de ciné à la maison

A l’arrivée l’EF-12 séduit par sa discrétion, ses évidentes qualités et son potentiel de divertissement. Projecteur laser d’une durée de vie estimée à 20.000 heures (l’équivalent du visionnage d’un film de 90 minutes, chaque jour, durant 10 ans), l’EF-12 reste assez cher. A 1.099 euros l’appareil, la projection d’un long-métrage revient à 3,32 euros.

En comparaison, un projecteur à lampe peut coûter moins cher à l’achat, mais nécessitera le remplacement de son ampoule (entre 100 et 400 euros selon les modèles) deux à trois fois durant ces mêmes dix années. Pour dépenser moins, Epson propose son EF-11, un projeteur laser qui reprend les caractéristiques de l’EF-12 à deux détails près : il n’est pas Android TV et ne dispose pas de son système son. Mais il ne coûte que 899 euros.