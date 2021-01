Le film Hold-Up qualifié de documentaire, se démarque des autres vidéos complotistes diffusées jusqu'à présent sur le Web. — 20 Minutes

Après Ulule, c’est la plateforme de financement participatif Tipeee qui devrait faire un gros chèque à TProd, la boîte de production du très contesté documentaire Hold-Up. Fondée sur le principe du pourboire, cette plateforme devrait bien verser l’intégralité de la somme récoltée en novembre par les producteurs du célèbre documentaire conspirationniste, soit 145.000 euros, indique le site Numerama.

Cela correspond à la somme récoltée par Tprod auprès de plus de 8.300 personnes pour le mois de novembre (159.000 euros au total), à laquelle a été soustrait le montant de la commission de Tipeee (8 % selon les conditions d’utilisation). La plateforme, via son service client, aurait rassuré certains participants par mail que « le créateur de la page "Documentaires TProd" recevra le 31 décembre les tips qui lui ont été faits en novembre » et de préciser que « l’argent n’est pas bloqué », mais qu’il s’agissait des délais de versement habituels.

L’un des projets « les plus largement financés » sur Tipeee

Fin novembre, la plateforme avait pourtant mis en doute le versement de cet argent. Une fenêtre pop-up sur la page du projet invitait les internautes à réfléchir avant de le soutenir financièrement, renvoyant vers le site du gouvernement concernant les fake news. « Nos équipes sont en contact avec les organismes compétents pour juger de la licéité des contenus proposés par le créateur et de la légitimité à les faire financer sur la plateforme […]. D’ici à ce que nous obtenions une réponse formelle, nous vous invitons à la prudence », pouvait-on lire.

Mais ces avertissements n’ont pas empêché le financement par certains contributeurs, et donc le versement des gains à la boîte de production. Hold-Up figure aujourd’hui parmi les projets les plus largement financés sur Tipeee. « Il s’agit en tout cas de l’un des plus importants montants, sinon le plus important, investi à ce jour sur Tipeee, en un délai aussi réduit », avait déclaré en novembre sur BFMTV Michael Goldman, le créateur de Tipeee. Pour le mois de décembre, un peu plus de 2.400 euros auraient été récoltés.

Plus de 180.000 euros également récoltés sur Ulule

Avant Tipeee, les producteurs de Hold-Up avaient également réussi à rassembler 182.000 euros sur Ulule, une autre plateforme de financement participatif​, afin de mener à bien leur projet. Ulule a touché 10 % de cette somme, qui a bien été versée à TProd. Mais en raison de la polémique retentissante, la plateforme a décidé de reverser ses 10 % de commission à une association de « défense de l’information ».

Le film Hold-Up a généré une immense polémique à sa sortie, en novembre dernier, à cause de son contenu aux accents conspirationnistes concernant la crise sanitaire liée au coronavirus. De nombreux articles publiés dans la presse ont analysé et décortiqué, sur le fond et la forme, les fausses affirmations relayées dans ce documentaire.