On ne va pas vous faire l’affront de vous demander si vous entendu parler de Hold Up. Ce film, présenté comme un documentaire et officiellement mis en ligne le 11 novembre dernier, a été visionné plusieurs milliers de fois, repartagé sur l’ensemble des réseaux sociaux, et relayé par des célébrités.

Et c’est justement ce succès auprès des foules qui interroge Clémence, dans l’épisode d’Oh My Fake cette semaine.

Soyez fort contre les fake news

Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news. Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les fake news​ attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

En cette période, OMF Oh My Fake est plus que jamais un antidote aux rumeurs.

Et comme la saison 2 de ce programme est particulièrement ébouriffante et bigarrée, n’hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire directement en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Et promis, vous ne le regretterez pas. Go !