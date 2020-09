Tous les coups sont permis pour l’équipe de campagne de Donald Trump, qui a lancé cette semaine une série de publicités sur Facebook mettant en avant une photo retouchée de Joe Biden pour le faire paraître plus vieux. Le visage de l’ancien vice-président, qui aura 78 ans en novembre, y apparaît plus sombre, ridé avec davantage de taches sur le visage.

L’équipe de campagne de Trump a reconnu avoir appliqué un filtre sur la photo de Joe Biden, mais a refusé d’en préciser les raisons.

Trumps team is also trying some A/B Testing on how much they can photoshop grime filters over Biden pic.twitter.com/F0sBM6RNmM