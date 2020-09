« MINUTE PAPILLON! » Dans notre podcast d'actu, Mathilde Cousin, journaliste à «20 Minutes», revient sur les manipulations, montages et détournements sur les réseaux sociaux pour dénigrer les deux grands rivaux à la présidence des Etats-Unis

Joe Biden, candidat démocrate à la présidence des Etats-Unis, en campagne, le 31 août à Pittsburgh aux Etats-Unis — Carolyn Kaster/AP/SIPA

Dans cette campagne présidentielle américaine bouleversée par la crise du Covid-19, qui se terminera par l’élection du 3 novembre, les réseaux sociaux sont incontournables.

Selon une étude publiée en 2019 du Pew Research Center, 7 adultes américains utilisaient Facebook, et plus d’un sur deux s’informaient sur ce réseau social. Plus de 7 sur 10 utilisaient YouTube, près de 3 sur 10 s’informant avec ces vidéos.

Montages, détournements, « deep fakes »

Le prochain président des Etats-Unis sera-t-il élu grâce à sa communication sur Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter et TikTok ? L’équipe et les partisans de Donald Trump, le président sortant républicain, ou de Joe Biden, le candidat démocrate, tous bombardent sur ces réseaux, Donald Trump étant ici particulièrement prolixe sur Twitter.

Qui dit utilisation massive des réseaux sociaux dit aussi… manipulations. Cela se traduit notamment par des montages photos, des séquences audio tronquées voire détournées, des vidéos manipulées, par exemple avec des « deep fakes ».

On parle de ce sujet avec Mathilde Cousin, journaliste fact-checkeuse à 20 Minutes, qui traque les fausses infos sur ces réseaux. Pour lire son enquête sur la vidéo visant Joe Biden, c'est par là.

« Minute Papillon ! » est un podcast original de 20 Minutes. Si vous l’appréciez, vous pouvez vous abonner gratuitement et nous évaluer :

Pour nous contacter : audio@20minutes.fr, sur Twitter@ALBeraud et Instagram annelaetitiaberaud. Retrouvez tous les podcasts de 20 Minutes par ici.