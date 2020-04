La reine Elisabeth II lors de son allocution à la Nation britannique, dimanche 5 octobre 2020. — Buckingham Palace/PA Wire/REX/SI

Une allocution de crise historique. Pour la quatrième fois seulement depuis son couronnement, Elisabeth II s'est adressée aux sujets britanniques ce dimanche pour évoquer l’épidémie de coronavirus.

Comme d’habitude, la tenue de la reine d’Angleterre a fait l’objet de nombreux commentaires dans les médias et sur les réseaux sociaux. Si la couleur de sa robe, verte, a été vue comme une note d’espoir, un illustrateur canadien installé en Ecosse, Peter Chiykowski, a pour sa part souligné sur son compte Twitter que cette couleur était également idéale… pour l’incrustation d’images. Et le jeune homme d’en publier une preuve hilarante, partagée plus de 10.000 fois à l’heure où nous publions cet article :

I, for one, would like to thank the Queen for making her royal address and providing the nation with something it sorely needs right now...



The perfect Photoshop bait... pic.twitter.com/dU0CIATWs1 — Peter Chiykowski respects the Queen, I promise (@rockpapercynic) April 5, 2020

L’illustrateur récidive quelques minutes plus tard. Dans de nouveaux détournements, Elisabeth arbore par exemple un t-shirt à l’effigie du groupe Iron Maiden.

This is a difficult time for everyone and I, for one, am grateful for gifts such as these... pic.twitter.com/9v5M3Yhgog — Peter Chiykowski respects the Queen, I promise (@rockpapercynic) April 5, 2020

En réponse, des utlisateurs et utilisatrices de Twitter publient à leur tour des détournements. Mention spéciale pour cette robe « coronavirus » :

And wearing a coronavirus T-shirt: pic.twitter.com/ejFS3aI0Um — Dave Till (@davetill) April 6, 2020

Lorsque deux mèmes se rejoignent : Peter Chiykowski signe la « fin du game » avec une robe à l’effigie de Baby Yoda, qui avait déjà cassé Internet lors de la sortie de la série « The Mandalorian » de Disney +.

Pour éviter toute ambiguité, Peter Chiykowski a préféré préciser dans sa bio Twitter depuis la publication de ses premiers détournements : « Peter Chiykowski respects the Queen, I promise » («Peter Chiykowski respecte la reine, je le promets »).