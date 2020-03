SMARTPHONE Quelques trucs et astuces pour réussir les nombreux selfies que le confinement nous pousse à réaliser… tout en essayant d’être original (et optimiste)

Un petit gimmick quotidien pour réinventer ses selfies. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Avec le Coronavirus et le confinement imposé aux Français depuis le mardi 17 mars, nos smartphones mitraillent et nous multiplions les selfies.

Outre la technique pour en améliorer la qualité, quelques petits trucs et astuces vous permettront aussi de vous amuser en réalisant vos autoportraits.

Gimmick quotidien, thématique à décliner… sans oublier le partage avec nos proches peuvent aussi permettre de transformer les selfies.

Le confinement imposé aux Français depuis le lundi 17 mars pour cause de coronavirus nous plonge un peu plus au cœur des réseaux sociaux. Chacun a de plus en plus besoin de se raconter, de se dire et de partager le moment vécu. Idéal pour cela, le selfie peut aussi se réinventer. 20 Minutes vous propose quelques trucs pour qu’un banal autoportrait ait d’autres vertus…

Pas de selfie de groupe

C’est la règle absolue : même si l’on est confiné en famille, on ne se colle pas les uns aux autres pour rentrer dans le cadre. Les selfies indépendants restent à privilégier ne serait-ce que pour montrer le bon exemple sur les réseaux sociaux.

Soignez la technique

Profitez-en pour prendre des photos bien cadrées (vous avez tout le temps pour réaliser autant de prises de vues que nécessaire, hein !). Optimisez la lumière et évitez les contre-jours que les journées actuellement ensoleillées font réapparaître.

Déclenchez à distance

Si vous disposez d’une montre connectée, comme une Apple Watch assortie de son iPhone, rien de plus simple pour déclencher la prise de selfie depuis votre montre, à quelques mètres : la tocante peut faire office de télécommande. Cela vous permet d’élargir le champ de vision de votre smartphone et de faire entrer dans le décor des éléments extérieurs (une rue déserte lorsque vous allez réaliser vos achats, vous au premier plan avec la queue à l’entrée d’un magasin d’alimentation, etc)…

Un mode Portrait selfie sans flou à l'arrière du sujet... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

A défaut d’être équipé d’une montre connectée, l’occasion est rêvée pour ressortir votre vielle perche à selfie du placard.

Partagez votre vie en confinement

Les journées s’annoncent de plus en plus longues. Profitez-en pour partager vos trouvailles et astuces pour occuper votre temps. Photographiez-vous par exemple en cuisinant une nouvelle recette de ces pâtes dont vous avez abondamment rempli vos placards. Dévoilez au jour le jour l’état de votre stock de papier hygiénique. Plus intéressant : partagez les livres que vous dévorez, la pile de DVD remontés de la cave que vous ingurgitez, etc. Photographiez-vous sur votre balcon le soir à 20h lorsque vous applaudissez les soignants et partagez.

Datez vos selfies

Confinement Day#10, 20, 30… Un petit panneau à vos côtés ou l’ajout d’un texte en surimpression de votre autoportrait permet de figer dans le temps le cliché. Et de voir au fil des jours (des semaines…) l’évolution de votre mine de moins en moins réjouie, de constater votre prise de poids… Ou votre optimisme revenant et les bons effets du petit régime que vous avez eu la bonne idée de réaliser pendant cette période.

Multipliez les envois

Vos proches, parents, grands-parents eux aussi isolés ont besoin d’être rassurés et de rompre la solitude et l’ennui. Plusieurs selfies quotidiens (de vous, de vos enfants…) seront forcément les bienvenus pour réduire l’isolement. Ce qui n’exclut pas un appel bienveillant aussi souvent que possible.

Amusez-vous !

Trouvez un gimmick, une thématique, un running gag et déclinez-les à l’envi dans vos autoportraits au quotidien : photographiez-vous chaque jour avec une nouvelle fringue retrouvée dans le placard ; une nouvelle grimace…

Des effets dynamiques également en mode selfie. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Cela vous aidera à constituer pas à pas un petit journal de bord.

Réalisez un folioscope

Idée en passant : constituez un folioscope (vous savez, ces petits livres qui s’animent lorsqu’on les feuillette avec le pouce). Pour cela, réalisez un selfie quotidien toujours au même endroit, en ne changeant que très légèrement de pose. A l’issue du confinement, vous pourrez imprimer vos photos, les relier et conserver un drôle de souvenir de cette pas drôle de période.

Nettoyez votre smartphone

Dans la mesure du possible, nettoyez votre smartphone régulièrement en utilisant un tissu en microfibres et un produit non abrasif sans alcool.