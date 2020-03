Le collectif inter-hôpitaux veut inciter les Français à sortir de chez eux le moins possible pour tenter d’enrayer la progression du coronavirus. — Capture d'écran Twitter

Un nouveau challenge a fait son apparition sur les réseaux sociaux pour faire face à la propagation du coronavirus en France. Le collectif inter-hôpitaux a lancé sur Twitter le hashtag #Restecheztoi pour inciter les Français à sortir le moins possible de chez eux. « On a besoin de toi : rejoins le challenge reste chez toi », demandent ainsi face caméra des médecins, infirmiers et pneumologues dans une vidéo de sensibilisation également diffusée sur Twitter.

Le hashtag #Restecheztoi a été partagé par de très nombreux internautes, il s’est classé samedi soir à la 2e place des trending topics, rejoint ce dimanche par le mot-clé #Restezchezvous.

« On va s’occuper des urgences, on va s’occuper des cas graves »

De nombreux médecins et membres du personnel soignant ont à leur tour posté des messages de sensibilisation sur les réseaux sociaux. « On va s’occuper des urgences, on va s’occuper des cas graves, qui auront besoin de nous. Mais on a besoin de toi. Rejoins le challenge #Restecheztoi », a également expliqué un pneumologue dans un tweet posté samedi soir.

Cet appel à la responsabilité de chacun intervient dans un moment de crise sanitaire, « la plus grave qu’ait connue la France depuis plus d’un siècle », indiquait Emmanuel Macron jeudi soir lors de son allocution télévisée, « lors de laquelle les soignants se retrouveront en première ligne ».

Des affiches « Restez à la maison »

Sur les réseaux sociaux, un autre appel a été lancé par un illustrateur indépendant, Mathieu Persan. Celui-ci propose des affiches avec écrit en gros « Restez à la maison » ou « Stay at home », à imprimer en A4 ou A3 pour les placarder ensuite dans les halls d’immeubles.