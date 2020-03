FAKE OFF Une vidéo virale montre des masques FFP2, réservés aux professionnels de santé, dont la date d'expiration est fixée à la fin du mois de mars 2020

Un masque FFP2 et un gel de protection antibactérien (illustration). — Olivier MORIN / AFP

Pour lutter contre la propagation du coronavirus au sein du corps médical, le gouvernement a annoncé la réquisition des stocks de masques FFP2, afin de les livrer aux professionnels de santé.

Une vidéo virale montre l'ouverture, dans une pharmacie de l'Oise, d'un lot de masques dont la date limite d'utilisation est fixée au mois de mars 2020.

La direction générale de la santé assure à 20 Minutes que ceux-ci sont « toujours valables ».

« Nous réquisitionnons tous les stocks et la production de masques de protection. Nous les distribuerons aux professionnels de santé et aux Français atteints par le coronavirus. » Cette mesure, annoncée par Emmanuel Macron le 3 mars, n’aura attendu qu’une journée avant d’entrer en vigueur à la faveur d’un décret paru au Journal officiel ce mercredi.

Jusqu’au 31 mai, le gouvernement réquisitionnera donc les masques de protection respiratoire de type FFP2 détenus « par toute personne morale de droit public ou de droit privé ».

Par ailleurs, environ 10 millions de masques ont été extraits des stocks stratégiques du ministère de la Santé, évalués à 160 millions, et répartis dans toutes les pharmacies de France pour les professionnels de santé, a annoncé ce mardi Olivier Véran. Et le ministre de la Santé d’ajouter que 15 à 20 millions supplémentaires arriveront « à mesure que les besoins se font sentir ».

La réception des premiers lots déstockés donne toutefois lieu à des interrogations et à des inquiétudes. A l’instar de ce tweet devenu viral d’Igor Sahiri, grand reporter chez BFMTV, envoyé dans la commune de Crépy-en-Valois (Oise), en proie à des mesures d’endiguement de la propagation du coronavirus : « Les masques chirurgicaux des stocks nationaux pour le personnel soignant viennent d’arriver dans certaines pharmacies. Ils sont périmés en mars 2020… »

La vidéo filmée par le journaliste montre en effet plusieurs boîtes d’un « lot 44 » contenant chacune cinquante masques chirurgicaux, mais surtout porteuses d’une date de péremption fixée à « mars 2020 » (et d’une date de fabrication remontant au « 25 mars 2015 »).

Les masques chirurgicaux des stocks nationaux pour le personnel soignant viennent d’arriver dans certaines pharmacies.

Ils sont périmés en mars 2020...#CORONAVIRUSENFRANCE @BFMTV pic.twitter.com/qQOjLPpaH9 — Igor Sahiri (@IgorSahiri) March 4, 2020

FAKE OFF

Contactée par 20 Minutes, la direction générale de la santé indique que « les masques dont la date de péremption est le mois de mars ne sont pas périmés » mais « toujours valables » et « à utiliser en premier » : « Comme ces masques étaient urgents et avaient vocation à être utilisés immédiatement, la question de leur date de péremption en mars ne se pose pas vraiment. »

Elle précise en outre qu’au sein du stock du gouvernement, « les masques dont la date de péremption est la plus proche ont été envoyés en premier » sur le terrain, sans toutefois préciser le nombre de boîtes expirant en mars 2020. « [Ces] masques sont pour un besoin immédiat. Ils ont été déstockés du stock stratégique et délivrés. Ils sont utilisables dès à présent », ajoute la direction générale de la santé, en rappelant que d’autres masques doivent être fabriqués et livrés.

En outre, tous les masques livrés aux professionnels de santé par le gouvernement n’expirent pas en mars : un reportage diffusé cette semaine sur BFMTV et retraçant leur parcours jusqu’aux pharmacies et aux cabinets de médecin où ils sont distribués, montrait notamment un « lot 49 » doté d’une date d’expiration fixée à mai 2020 (à 1’26 sur la vidéo du replay).