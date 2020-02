Airbnb propose aux propriétaires de logements mis en location dans le monde entier une réduction sur différents modèles d’appareils de contrôle du niveau sonore. Certains utilisateurs de la plateforme ont ainsi reçu un mail de l’entreprise jeudi, rapporte Vice, qui reprend un article publié par Vice Canada. Le message leur suggérait de profiter de l’offre pour « anticiper la protection [du] logement contre les fêtes non-autorisées ».

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: