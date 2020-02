Ce bateau, nommé « Aqua », a été conçu par Sinot. L'entreprise a démenti que Bill Gates ait acheté le yacht. — Sinot/Cover Images/SIPA

La nouvelle a fait le tour du monde. Bill Gates aurait déboursé près de 589 millions d’euros pour s’offrir un super yacht propulsé par hydrogène. Sinot, l’entreprise de design néerlandaise derrière le bateau, a démenti l’information ce lundi.

« Ces derniers jours, plusieurs articles ont été publiés dans des médias internationaux, selon lesquels Sinot Yach Architecture & Design a vendu son concept Aqua (présenté au Monaco Yacht Show en 2019) à Bill Gates. Ces articles sont factuellement incorrects », écrit la firme. L’entreprise précise que l’Aqua est « un concept en cours de développement » qui « n’a pas été vendu » au milliardaire américain.

Une représentante de l’entreprise a précisé à la BBC que le prototype exposé à Monaco était « destiné à construire un avenir meilleur et à inspirer des clients et l’industrie ». Le yacht, d’une longueur de 112 mètres, vise le grand luxe. Doté d’une piscine à cascade, d’un spa ou encore d’un home cinéma, il peut atteindre 17 nœuds (31 km/h) et accueillir 14 passagers et 31 membres d’équipage.

