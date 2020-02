L’adorable comptine a déjà séduit plus de 5 millions d’internautes en seulement trois jours. Tom Rosenthal, un musicien britannique d’indie pop, a posté ce mardi sur Twitter un enregistrement audio de sa fille Fenn, âgée de 3 ans, chantant sa première chanson en solo, Dinosaurs in Love (Dinosaures amoureux).

L’artiste anglais a expliqué que sa fille était venue le voir avec les paroles de la chanson, et qu’il l’avait aidée à les mettre en musique, en l’accompagnant au piano. La mignonnette petite comptine de la jeune Fenn est ensuite très rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Fenn, my nearly 4 year old daughter, recorded her first ever solo song today. She came up with all the words herself and I helped her a little bit with the tune. It’s called ‘Dinosaurs in Love’. 🦕❤️🦕 pic.twitter.com/erCgG0sUvP