Photo de manifestation, coronavirus... Attention aux intox de la semaine

1. Oui, un chercheur a bien été blessé à la tête par un policier au Trocadéro

Les photos d’un homme au visage ensanglanté, présenté comme un chercheur blessé par un policier, connaissent une grande visibilité sur les réseaux sociaux. Nous les avons vérifiées.

2. L’âge pivot est-il plus élevé que l'espérance de vie en bonne santé ?

On décrypte cette affirmation ici.

3. La Manif pour tous accusée à tort d’avoir manipulé une photo de la manifestation anti-PMA

Des militants ont manifesté dimanche à Paris contre le projet de loi bioéthique. Des internautes ont reproché à La Manif pour tous d’avoir manipulé une photo pour qu’un plus grand nombre de manifestants y apparaissent.

4. Greta Thunberg a-t-elle lancé un ultimatum pour sauver le climat lors du forum économique mondial de Davos ?

La militante a réfuté avoir fixé à huit ans le délai pour sauver le climat, comme l’annonçait le forum économique mondial de Davos sur Twitter.

5. Ces vidéos virales sur le coronavirus sont-elles authentiques ?

Trois vidéos montrant des opérations de désinfection et une ambulance sont largement partagées. Voici ce que nous savons à leur sujet.

6. Pourquoi on a tout faux en étant gentil

Oui, il peut être tentant de « liker » ou de participer à une cagnotte pour soutenir une bonne cause. Mais gare aux arnaques ! On vous montre comment les éviter dans cette épisode de notre série « Oh my fake ».

Bonus : Un fact-checking de nos confrères

Vous pourrez en discuter autour de l’apéro : une étude n’a pas conclut que les buveurs de gin sont des psychopathes, rappellent les Décrypteurs de Radio Canada. Pour en savoir plus, c'est ici.

