Greta Thunberg a corrigé un tweet du forum économique mondial de Davos, où elle est intervenue mardi.

Selon le compte Twitter de l’événement, la militante aurait lancé une date limite pour sauver le climat.

Greta Thunberg a expliqué avoir cité un rapport des experts du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) sur les émissions de CO2 dans le monde.

Une passe d’armes publiques. Mardi, le compte Twitter du forum économique mondial, qui se déroule à Davos jusqu’à ce vendredi, a rapporté un ultimatum qui aurait été lancé par Greta Thunberg. « Greta Thunberg déclare à Davos 2020 : Nous avons huit ans pour sauver le climat », a ainsi publié le compte de l’événement, renvoyant vers son site.

La militante a réagi, niant avoir tenu ces propos. « Je n’ai jamais dit quelque chose comme cela, et je ne le dirai jamais, a-t-elle lancé sur Twitter. Il n’est jamais trop tard pour en faire le plus possible, chaque fraction de degré compte. Il n’y a bien sûr pas de "dates" magiques pour "sauver le monde". Je ne fais que citer le rapport du Giec sur les conséquences du réchauffement climatique de 1,5 degré au sujet des budgets [c’est-à-dire les quotas d’émission] de CO2 restants. »

I have never said anything like this, nor will I ever say it. It’s never too late to do as much as we can, every fraction of a degree matters. There are of course no magical “dates” for “saving the world”.

I am only quoting the SR1,5 IPCC report on remaining CO2 budgets. https://t.co/zsvcYeo5tT — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 21, 2020

Le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est un groupe de scientifiques issus des pays membres de l’ONU. Dans leurs rapports, ils évaluent les connaissances scientifiques sur le changement climatique.

Greta Thunberg est intervenue à deux reprises mardi au cours du forum économique mondial. C’est pendant une table ronde avec d’autres jeunes militants que la Suédoise a rappelé « la situation actuelle », citant le groupe d’experts de l’ONU (son intervention est visible dans cette vidéo, à partir de la 36e minute) : « Au chapitre deux, page 108 du rapport du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique de 1,5 degré, publié en 2018, il est écrit que, si nous devons avoir 67 % de chances de limiter l’augmentation moyenne de la température mondiale à moins de 1,5 degré Celsius, il nous restait, au 1er janvier 2018, environ 420 gigatonnes de CO2 à émettre […]. »

La militante a poursuivi le calcul : « Et, bien sûr, ce chiffre est bien plus bas aujourd’hui, car nous émettons environ 42 gigatonnes de CO2 chaque année, y compris l’usage des terres. Avec les niveaux d’émissions actuels, les quotas d’émission restants seront épuisés en moins de huit ans. Ces chiffres ne sont pas l’opinion de n’importe qui ou des opinions politiques. Ce sont les meilleures données scientifiques actuellement disponibles. »

Si elle n’a pas lancé un ultimatum en bonne et due forme, Greta Thunberg a exhorté les pays à baisser drastiquement leurs émissions. Avant d’insister : « Chaque fraction de degré compte. »

A Davos, Greta Thunberg a répété une argumentation qu’elle avait déjà tenue devant le Congrès américain en septembre, notamment.

All we’re saying is unite behind the science and listen to the scientists.

Either you stand behind the Paris Agreement and the IPCC, or you don’t. In this case there’s no middle ground. You must include the full picture.



As explained in this speech: https://t.co/8KCBeI3klW — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 2, 2019

Dans leur rapport, les experts du Giec appellent à limiter le réchauffement à 1,5 degré et non à 2 degrés. Ce but est atteignable si des actions « rapides et de grandes envergures » sont entreprises, estiment-ils.

