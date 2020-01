FAKE OFF Soyez forts contre les fausses nouvelles

Un koala déshydraté et blessé est soigné le 2 novembre à l'hôpital pour koalas de Port Macquarie, en Australie, après avoir été sauvé des flammes. — SAEED KHAN / AFP

Vous les avez sans doute vues passer sur le mur Facebook d’un ami ou dans votre boîte mail. Parce que les intox voisinent de plus en plus avec les infos, la rédaction de 20 Minutes vous aide à trier le vrai du faux.

1. Les feux en Australie, responsables de la disparition d’un tiers des koalas ? Pourquoi cette affirmation est incomplète

Des propos tenus le 27 décembre par la ministre australienne de l’Environnement ont été mal interprétés. Retrouvez nos explications en vidéo.

2. Faut-il vraiment dater un document officiel de 2020 en écrivant l’année en entier pour éviter les arnaques ?

Un message très diffusé sur les réseaux sociaux prétend fournir un bon conseil pour se prémunir de potentielles arnaques au moment de signer des documents datant de 2020. Toutefois, de nombreuses dispositions existent déjà pour éviter ce type de dérive.

3. Remboursement, substitution… Le vrai du faux sur les nouvelles règles des médicaments génériques

Les règles entourant la délivrance de médicaments génériques ont changé ce 1er janvier, suscitant des inquiétudes. On fait le point.

4. Attention à cette vidéo, qui ne met pas en scène une action de féministes dénudées en Espagne

Une vidéo de femmes courant dénudées dans une rue espagnole est détournée pour faire croire à une action de militantes féministes. Il s’agit en réalité d'une performance.

5. Disney + signale une arnaque à propos de beta-testeurs en France

Des fraudeurs tentent de profiter de l’engouement suscité par le lancement de ce service de streaming dans l’Hexagone, le 31 mars prochain. Disney a confirmé l'arnaque à 20 Minutes.

Bonus : Découvrez notre numéro d'« Oh My Fake » consacré aux rumeurs du Nouvel an

