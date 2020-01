OMF Oh my fake : Pourquoi on a tout faux en étant gentil — 20 Minutes

Votre cœur s’est serré en apprenant que la petite Lucie, atteinte de leucémie, avait besoin en urgence d’un don du sang à Nantes ? Vous avez donc partagé un post Facebook à tous vos contacts ?

Problème : Lucie n’existait pas et le CHU de Nantes est régulièrement saturé d’appels inutiles, ce qui perturbe son standard et ses services. Mais peut être avez vous plutôt préféré participer à une cagnotte en ligne... bidon ?

En jouant sur nos émotions, notre envie de bien faire (et de le faire savoir), certaines rumeurs remportent un grand succès. Aujourd’hui dans OMF Oh My Fake, Lucie vous explique le redoutable mécanisme des hoax solidaires.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

