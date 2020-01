Ils étaient 41.000 selon la Préfecture de police, 26.000 selon le cabinet Occurrence à arpenter Paris ce dimanche pour faire connaître leur opposition à la PMA, à l’appel du collectif Marchons enfants, dont fait partie La Manif pour tous. Après la manifestation, cette dernière a été accusée par des internautes d’avoir manipulé une photo montrant le cortège avenue de l’Opéra, qui s’étend sur près de 700 mètres dans le centre de la capitale. Selon ses détracteurs, qui s’appuient sur une autre photo montrant un tiers de l’avenue plus clairsemé, l’association aurait retouché le cliché pour ajouter une foule sur une partie de l’avenue.

Dans le carré blanc, un rajout grossier d'une foule, plus claire... ET si on regarde une photo extraite d'une vidéo de la @LaManifPourTous, bizarrement la foule semble s'arrêter au quart de la rue.



Auraient-ils osé faire un montage ? pic.twitter.com/bKjseFsYAW