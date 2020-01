H. S, L. Be., H. B.

VOUS TEMOIGNEZ Si l’utilisation d’une application ou d’un site de rencontre a eu un impact sur votre santé et votre moral, votre témoignage nous intéresse

En 2018, l'application de rencontre Tinder comptait 57 millions d'utilisateurs à travers le monde. — Alexander Zemlianichenko/AP/SIPA

En 2018, la seule application de rencontre Tinder comptait 57 millions d’utilisateurs dans le monde, d’après le site spécialisé Business of Apps. Comme leurs prédécesseurs en ligne Meetic ou Adopte un mec, les applications de rencontre ont su séduire des générations d’utilisateurs et utilisatrices en quête d’un ou une partenaire ou d’aventure. Misant sur les algorithmes et la géolocalisation, ces applications peuvent aussi entraîner des comportements addictifs​.

La gratuité, le nombre croissant d’usagers et la facilité d’utilisation de ces applications sont autant d’éléments qui poussent, parfois, à une surconsommation de ces outils. Les conséquences, elles, sont diverses : perte de confiance en soi, angoisses, isolement ou encore comportements obsessionnels.

Si les sites ou les applications de rencontre vous rendent ou vont ont rendu malades, si vous ne vous sentez plus vous-mêmes depuis que vous les utilisez, si vous ne parvenez plus à « décrocher », votre témoignage nous intéresse. ​Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article dans le cadre d’une nouvelle série intitulée « Cassés Net ». Merci d’avance.